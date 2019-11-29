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南投竹山率先智慧停車 啟用地磁感應上路

2019-11-29 10:34聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

未來到竹山鎮旅遊，不用在目測找停車位了！公所在竹山鎮公所停車場、遊客中心、竹山文化園區、竹山戶政停車位以及中山停車場等，埋設地磁感應設備，即日起正式啟用，拔得頭籌成為南投縣第一個使用的鄉鎮。

竹山鎮長陳東睦表示，因應年底竹藝燈會，為讓汽車駕駛人精確掌握路邊停車格的使用資訊，開啟手機APP「Parking GO」就能告訴你目前在鎮內公有停車場的停車空位數量，公所近日已都裝設地磁感應器，共計佈建329顆，現在就可以開始使用。

民眾可透過遠傳「Parking GO」Line 官方帳號（Line 好友搜尋@parking-go 即可加入），輸入車號並開啟手機定位，就能 一次查詢鎮內行政區剩餘車位分布情形，並可導航到目標車位，縮短5至10分鐘找車位時間。

另外，藉由路邊車格停車的大數據，如路邊車格周轉率、各時段車格停車率，也可掌握路邊車格使用情形，並作為日後調整停車管理策略的參考依據。也希望提升竹山便利性，讓遊客能更喜歡到竹山來旅遊。

南投工務處指出，遠傳「Parking GO」智慧停車系統，今年與四大鄉鎮都接觸安裝事宜，最初縣府有意在溪頭安裝地磁設備偵測車格的停車狀態，草屯鎮公所先前也有意安裝，但考量到業者提供第一年免費，第二年開始，以每個停車位收取每月200元的設備管理費，加上涉及人工開單及其他後續的維護管理問題，而不了了之。

業者表示，地磁系統可偵測車格的停車狀態，將相關資訊回傳到停車管理系統，民眾可透過「Parking GO」Line 官方帳號即時查詢路邊車格，減少民眾找車位時間與油料浪費。

竹山鎮埋設地磁感應設備，即日起正式啟用，成為南投縣第一個使用智慧停車系統的鄉鎮。...
竹山鎮埋設地磁感應設備，即日起正式啟用，成為南投縣第一個使用智慧停車系統的鄉鎮。記者黑中亮／攝影
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竹山鎮埋設地磁感應設備，即日起正式啟用，成為南投縣第一個使用智慧停車系統的鄉鎮。...
竹山鎮埋設地磁感應設備，即日起正式啟用，成為南投縣第一個使用智慧停車系統的鄉鎮。記者黑中亮／攝影
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竹山鎮埋設地磁感應設備，即日起正式啟用，成為南投縣第一個使用智慧停車系統的鄉鎮。記者黑中亮／攝影
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竹山鎮埋設地磁感應設備，即日起正式啟用，成為南投縣第一個使用智慧停車系統的鄉鎮。記者黑中亮／攝影
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停車場燈會溪頭

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