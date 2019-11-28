建國科大學生日本美容國際賽奪冠 帶回骨董獎盃

2019-11-28 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣建國科技大學學生吳晉晏到日本東京參加「第69回日本藝術祭全國大會」國際競賽，榮獲晚宴化妝組冠軍，讓這座傳遞了69年骨董獎盃二度回到建國科技大學校園。

建國科技大學美容系四年級學生吳晉晏是先參加台灣區選拔賽，從12所大專院校120名選手中脫穎而出，獲得教育部補助東京來回機票，代表台灣到日本參賽，拿下晚宴化妝組冠軍，而美容系一年級的吳泰鋆也在同一組比賽中獲得第四名。

吳晉宴說，他剛進建國科大時，就看到學長粘育豪到日本東京參加「第66回日本藝術祭全國大會」國際競賽，首度為建國科大抱回這座骨董獎盃，十分羨慕，即主動向老師爭取要加入學校競賽隊伍，大二時他就參加「第67回日本藝術祭全國大會」國際競賽但只拿到第四名，非常不甘心，決定再戰，大三繼續參賽，再拿到第三名，但他並沒氣餒，先轉學到進修部，讓自己在白天有更多時間練習，皇天不負苦心人，今年終於奪冠。

美容系主任蕭蓉禎說，日本「藝術祭全國大會」已有69年歷史，為日本歷史最悠久的時尚美容競賽，政府部門厚生勞動省為主辦單位之一，每年均吸引許多亞洲國家專業學生及職業設計師參賽，是極為知名的美容賽事，這項分組比賽台灣選手曾有三次奪冠，其中二次由建國科大拿下，冠軍者可帶回骨董獎盃保管一年。