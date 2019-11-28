彰濱秀傳失智共照中心成果展 長輩作品義賣做公益

2019-11-28 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰濱秀傳紀念醫院失智共同照護中心今天舉辦成果發表會，展出失智長者和家屬的美勞作品，現場還有作品義賣，民眾展現愛心、熱烈響應，一起幫助經濟弱勢病人，場面溫馨。

院方也致贈感謝狀給失智長者家屬曾雅琴，感謝她來當志工教黏土創作，曾雅琴說，她的公公約6年前經彰濱秀傳醫院確診罹患失智症，去年失智社區服務據點成立後，都由婆婆陪同來上課，一年來，公公與人的互動進步很多，從一開始不會表達想法，到現在會透露自己的情緒，及告訴家人他想要做什麼，她發現公婆都變得快樂多了，這樣的改變讓她和先生能安心工作，而可以教導失智長者及家屬做美勞，公婆也一起上課，讓她感到很幸福。

失彰濱秀傳失智共同照護中心組長施語喬說，共照中心安排很多課程包括有美勞、烘焙、團康、懷舊治療等，且課程免費，有些老人一開始不願到共照中心，到中心上課一陣子後，開始喜歡有人陪伴、一起上課的氣氛，甚至在假期前還會問「什麼時候要再上課」。

失智共照中心洪朝賢主任表示，失智症患者人數明顯增加，依據世界衛生組織全球失智症報告，全球每年有990萬人罹患失智症，平均每3秒就新增一名患者；衛生福利部調查台灣65歲以上老人失智症盛行率為8%，推估未來四十年失智症人口可能突破85萬人。

洪朝賢說，彰濱秀傳醫院配合衛福部推動的「失智照護服務計畫」，去年7月成立失智共同照護中心，並同步成立失智社區服務據點，已服務超過800位失智長者，共舉辦過4場失智照護人才培訓及60場社區宣導活動，希望能協助民眾認識失智症，打造預防及延緩失智的友善社區環境，共照中心服務洽詢專線（04）7813888轉73263。