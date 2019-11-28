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中興新村活化沒下文 許淑華：韓執政會落實改造

2019-11-28 20:41聯合報 記者江良誠／南投即時報導

去年九合一大選，行政院國發會選前7月20日成立國發會中興新村活化專案辦公室，希望機關進駐，也達成首都減壓。但辦公室掛已滿1年，行政院組織法修正案仍未通過，機關何時可以進駐，至今仍只聞樓梯響，讓南投民眾望穿秋水。

立委許淑華批評，民進黨執政後，中興新村再造案停擺，4年來不聞不問。她強調，不能只是把中興新村作為一個名詞而已，叫做省政府所在地。它代表的是歷史沿革和過去很好的傳統，能帶動南投縣整體發展的重要地標。如果規畫好，加上交通連結到台中、 彰化地區，透過交通脈絡結合，相信中興新村就是一個明珠。她也希望韓國瑜如果能執政，要好好規畫中興新村，透過交通網絡串連起來，讓中興新村成為重要地標。

去年縣市長選舉，民進黨南投縣長候選人洪國浩重要政策就是活化中興新村。當時行政院長賴清德也親自到中興新村會勘，並要求國發會成立中興新村活化專案辦公室，讓中興新村成為首都減壓的重要行政機關所在地，當時國發會調查，超過8500多名公務員表達調來中興新村。國發會也在今年1月29日修繕原行政人事總處中興辦公室及耐震補強水土保持局第二辦公大樓，規畫組改機關環資部「水土保持及地質礦產署」進駐。

不過，中興新村居民表示，行政院組織法修正案仍未通過，相關單位的人事、經費都沒編列，相關機關能否進駐還不確定。但國發會仍強調，除與中科管理局辦理業務移撥外，並積極和南投縣政府、南投市公所及當地里長及居民溝通協調，對中興新村場域進行活化構想及規畫。已有「國土測繪中心中興工作站」進駐辦公、也啟動宿舍修繕，但和居民期待的活化有很大落差。

國發會中興新村活化專案辦公室去年揭牌至今，但南投民眾期待的機關進駐和活化仍只聞樓...
國發會中興新村活化專案辦公室去年揭牌至今，但南投民眾期待的機關進駐和活化仍只聞樓梯響。圖／本報資料照片
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中興新村行政院民進黨

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