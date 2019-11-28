洪慈庸照片「被消失」？ 楊瓊瓔陣營回擊別為難公務員

2019-11-28 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



台中市第三選區立委洪慈庸尋求連任，再度對上台中市副市長楊瓊瓔，兩個女人的戰爭，4年後再度開戰。洪慈庸今天指出，民眾向她反映，她在台中市府的市政照片「被消失」，她感到無奈，強調「選舉要選得有格調」。楊瓊瓔競選辦公室表示，只是拍攝角度問題，請洪委員不要再為難公務員。

洪慈庸今早陪同民進黨副總統參選人賴清德到台中潭子觀音亭參拜，媒體詢問洪慈庸近期出席市政行程，市政照片都被「截掉」？洪慈庸說，是民眾擷圖向她反映，她在照片中被「截掉」，彷彿她不存在於這些行程中。她有沒有在照片中不是重點，而是在地方建設上，不管是前台中市長林佳龍的付出，或是各民代的推動都不能抹滅，「選舉要選得有格調」，沒有必要做這樣的行為，楊瓊瓔副市長在選舉過程中，把整個手都伸入市府資源中，她重申除了「無奈」還是「無奈」。

楊瓊瓔競選辦公室指出，這件事已經講了2天，媒體公器資源寶貴，希望能討論更有意義的內容，媒體被迫報導、競辦被迫回應也很無奈，中市府新聞局昨晚就已經發出聲明，強調只是拍攝角度問題，請洪委員不要再為難公務員，所有的市府活動都有許多貴賓，包含在地議員、工商意見領袖、立法委員及市府官員，有時無法面面俱到，減損了洪委員的曝光表現，相信公務員絕非有意。

對此，台中市府新聞局長黃國瑋澄清，洪委員清楚出現在合照中，「何來所謂被消失？」此外，洪委員近2個月出席6場市政行程，洪委員每場均有入鏡，市府官網都能看見，盼外界勿以訛傳訛、扭曲事實。