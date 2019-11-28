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洪慈庸照片「被消失」？ 楊瓊瓔陣營回擊別為難公務員

2019-11-28 17:27聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市第三選區立委洪慈庸尋求連任，再度對上台中市副市長楊瓊瓔，兩個女人的戰爭，4年後再度開戰。洪慈庸今天指出，民眾向她反映，她在台中市府的市政照片「被消失」，她感到無奈，強調「選舉要選得有格調」。楊瓊瓔競選辦公室表示，只是拍攝角度問題，請洪委員不要再為難公務員。

洪慈庸今早陪同民進黨副總統參選人賴清德到台中潭子觀音亭參拜，媒體詢問洪慈庸近期出席市政行程，市政照片都被「截掉」？洪慈庸說，是民眾擷圖向她反映，她在照片中被「截掉」，彷彿她不存在於這些行程中。她有沒有在照片中不是重點，而是在地方建設上，不管是前台中市長林佳龍的付出，或是各民代的推動都不能抹滅，「選舉要選得有格調」，沒有必要做這樣的行為，楊瓊瓔副市長在選舉過程中，把整個手都伸入市府資源中，她重申除了「無奈」還是「無奈」。

楊瓊瓔競選辦公室指出，這件事已經講了2天，媒體公器資源寶貴，希望能討論更有意義的內容，媒體被迫報導、競辦被迫回應也很無奈，中市府新聞局昨晚就已經發出聲明，強調只是拍攝角度問題，請洪委員不要再為難公務員，所有的市府活動都有許多貴賓，包含在地議員、工商意見領袖、立法委員及市府官員，有時無法面面俱到，減損了洪委員的曝光表現，相信公務員絕非有意。

對此，台中市府新聞局長黃國瑋澄清，洪委員清楚出現在合照中，「何來所謂被消失？」此外，洪委員近2個月出席6場市政行程，洪委員每場均有入鏡，市府官網都能看見，盼外界勿以訛傳訛、扭曲事實。

黃國瑋表示，統計近2個月市府公開行程，洪委員一共出席6場，包含「潭子區金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」、「108年運動i台灣計畫鄉鎮市區運動嘉年華」、「潭陽里潭北里聯合里活動中心啟用」、「2019年大雅小麥麵食文化節」、「台中市潭子聚興產業園區動土典禮」、「大雅國中新建幼兒園舍動土」，每場市政照片均有洪委員身影，民眾上市府官網都能查看，絕無所謂被消失，相信公理自在人心。

立委洪慈庸今早陪同民進黨副總統參選人賴清德到台中潭子觀音亭參拜，媒體詢問洪慈庸近...
立委洪慈庸今早陪同民進黨副總統參選人賴清德到台中潭子觀音亭參拜，媒體詢問洪慈庸近期出席市政行程，市政照片都被「截掉」？洪慈庸說，她除了「無奈」還是「無奈」。記者余采瀅／攝影
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台中市洪慈庸2020選舉2020選舉台中市立委

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