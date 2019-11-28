親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

北韓再射飛彈！川金二會後第13次 頻率之高歷年僅見

為鹿港烏魚季暖身 鎮長秀廚藝 大家好吃驚

2019-11-28 16:14聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」」將在12月8日在鹿港公會堂廣場登場，當天將有烏魚米粉400份讓民眾品嘗，彰化區漁會總幹事陳諸讚說，雖然烏魚子產量減少，但今年漁會與養殖戶合作的烏魚子原則上不會漲價，歡迎大家把握烏魚子季節來嘗鮮。

鹿港鎮長許志宏、彰化縣政府秘書王錦銓今天和彰化區漁會理事長陳宗義、總幹事陳諸讚分成二組PK現場做烏魚米粉，並請來稻江科大餐飲系副教授吳文智大廚示範結合烏魚子和法式義大利麵的創意料理，為活動暖身宣傳。

許志宏PK料理時駕輕就熟，煎烏魚的手路也讓現場來賓大吃一驚，許志宏笑說，他本來就很喜歡做菜，料理烏魚米粉沒問題啦，他也介紹說，烏魚約在每年冬至前後，寒流來襲時，隨著冷潮出現在台灣西海岸，數百年來從未失信間斷，所以稱為「信魚」，中國東南沿海烏魚經過台灣海峽，到達鹿港附近，正值交配前最成熟階段，母烏的卵巢與公烏的魚鰾最飽滿，稱為正頭烏，是當季的佳餚美食。

日治時期，日本人為了嘗食美味的烏魚子，於1909年曾自長崎延聘烏魚子專家來鹿港教導烏魚子製作技術，設立烏魚子加工廠，也催生台灣第一個漁會的產生，於民國前十年成立了鹿港漁業組合（為彰化區漁會的前身）。

許志宏說，鹿港地區製作烏魚子先從母魚肚中取出魚子時會連著一塊肉，防止烏魚卵子溢出，所以不用繩綁頭，成為鹿港烏魚子的標誌，因鹿港烏魚子品質佳、味美價高，也成為各地效仿，台灣烏魚子的標記。

陳諸讚說，野生烏魚大約冬至前後會到彰化沿海，目前養殖烏魚已開始採收烏魚子，由於烏魚必須養殖三年才能收烏魚子，養殖成本也愈來愈高，雖今年養殖產量少了近一成，但漁會仍會自行吸收成本，提供和去年相同價格的烏魚子，且鹿港地區製作烏魚子品質極佳，經常在比賽中奪冠，歡迎大家來嘗鮮。

今天也進行魚拓紀念儀式，象徵鹿港烏魚樂時節即將開跑，12月8日11點30分及下午2點30分將推出「烏魚美食品嘗」，提供在地連續六年蟬連全國冠軍烏魚子、及鮮美的烏魚米粉每場次各200份讓大家品嘗，還有鱻來闖關趣，有一百份好禮送給闖關完成民眾，下午也有漁樂DIY等活動。

彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」」即將登場，...
彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」」即將登場，鹿港鎮長許志宏（左一)、彰化縣政府秘書王錦銓（左二 )今天和彰化區漁會理事長陳宗義、總幹事陳諸讚分成二組PK現場做烏魚米粉暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
分享
彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」」即將登場，...
彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」」即將登場，今天也進行魚拓紀念儀式，象徵鹿港烏魚樂時節即將開跑。記者林宛諭／攝影
分享
彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」」即將登場，...
彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」」即將登場，鹿港鎮長許志宏、和彰化區漁會總幹事陳諸讚等人也PK現場做烏魚米粉，也做結合烏魚子和法式義大利麵的創意料理，為活動暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
分享
彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」」即將登場，...
彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」」即將登場，彰化區漁會理事長陳宗義（左一）、總幹事陳諸讚（左二）現場做烏魚米粉暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
分享

鹿港冬至

相關新聞

彰化健康豬有認證 全台8百多家連鎖超市都吃得到

2019-11-28 16:25

洪慈庸質疑官方照「被消失」 中市府：2個月6場均入鏡

2019-11-28 15:43

台中市潭子祥和路開通 往返豐原這樣走

2019-11-28 13:19

低碳永續家園 南投大雁村、桃米里獲銀級認證

2019-11-28 12:46

台中耶誕點燈 綠川水岸有小熊維尼

2019-11-28 11:30

靠行喊4萬 Uber司機怒「無牌可掛」 台中交局允媒合

2019-11-28 00:07

辦完未1年 議員：台中花博園區快變廢墟

2019-11-28 00:07

延續彰客原路線 中寮民行公車下周上路

2019-11-28 00:06

人工湖換解決草屯垃圾？南投議會盼中央協助

2019-11-28 00:04

台中水湳經貿園區人行道 才1年就壞

2019-11-27 23:58

有貓咪！彰化貓村「牌」告駕駛小心

2019-11-27 23:58

秋冬旅遊補助 中部業者盼延至春節

2019-11-27 23:31

擴大騎樓禁菸 中市首創語音廣播

2019-11-27 23:26

對抗氣候變遷 種菇廢材成瓜果「救生圈」

2019-11-27 19:30

中火多燒百萬噸？ 台電：是假議題

2019-11-27 18:53

有貓出入小心駕駛 彰化田中愛貓里

2019-11-27 17:55

環保署出示中火許可證反擊：台中市府明載許可差值

2019-11-27 17:48

洪慈庸照片被消失指中市府不公 議員酸：不會自發臉書？

2019-11-27 16:57

台中霧峰五福溪浮魚屍 市府罰汙染源又清魚屍

2019-11-27 16:25

車輛1年跑5萬多公里 名師跑遍中彰投偏鄉教烹飪

2019-11-27 15:49

中市外埔圖書分館擴建完工 全白建築宛如外埔小白宮

2019-11-27 15:18

抗議中火增燃煤 林明溱：串連中彰反對空汙

2019-11-27 15:15

北斗產地業者推珍珠香菜拌麵 網友抗議：不要惡搞珍珠

2019-11-27 14:45

台中市水湳人行道完工一年就凹凸不平 議員批離譜

2019-11-27 12:55

影／台灣小姐選美幕後辛酸 多名佳麗穿同套禮服比賽

2019-11-27 12:34

可省6百到兩千 彰化老人享免費骨質密度篩檢

2019-11-27 12:19

台中8大連鎖超商咖啡1385門市騎樓明年起全面禁菸

2019-11-27 12:08

中火可多燒百萬噸生煤 議會藍營：要台中人用命發電？

2019-11-27 11:33

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

臺中市潭子聚興產業園區動土輔導未登記工廠進駐

2019-11-25 18:00
看更多

熱門文章

基隆崇法街土石崩塌 臨近大型社區400住戶驚

2019-11-28 12:47

新竹市立動物園推多款開園限量紀念品 只送不賣

2019-11-28 10:58

影／選這裡建新市政大樓要36億 基市府：全台剩基隆未改建

2019-11-27 19:30

台中市潭子祥和路開通 往返豐原這樣走

2019-11-28 13:19

四大名泉之一四重溪溫泉水位上升 秋冬泡湯正是時候

2019-11-28 07:23

影／苗栗西湖鄉第一家超商開幕 居民開心：很方便

2019-11-27 21:40

柯文哲出席國際身心障礙者日慶祝大會 台灣國創辦人王獻極鬧場

2019-11-28 11:06

土豆大戰持續發燒 雲林縣長向包公下跪宣誓護農

2019-11-28 13:40

洪慈庸照片被消失指中市府不公 議員酸：不會自發臉書？

2019-11-27 16:57

解決停車場一位難求 金門縣府12月起調整停車費

2019-11-28 13:16

綠委、嘉義市府互槓 為了西區國民運動中心

2019-11-27 20:20

台中霧峰五福溪浮魚屍 市府罰汙染源又清魚屍

2019-11-27 16:25

台灣國王獻極衝上台抗議 柯文哲：欠扁

2019-11-28 12:14

樂樂養雞場周碧雲出手 左批黃國昌作秀右諷縣府快依法

2019-11-27 19:24

橋科聯外道拓寬明動土 葉匡時：市府發包中央怎開工？

2019-11-27 22:34

看緊荷包 桃園龜山2路段將區間測速

2019-11-27 23:23

埔里最大蚊子館活化第一槍 埔里花卉秋季展登場

2019-11-27 16:35

有貓出入小心駕駛 彰化田中愛貓里

2019-11-27 17:55

嘉市八掌溪後庄堤段防汛路完工 直通台82線

2019-11-28 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top