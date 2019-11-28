為鹿港烏魚季暖身 鎮長秀廚藝 大家好吃驚

2019-11-28 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化鹿港鎮公所與彰化區漁會舉辦的四季紅冬歡系列活動壓軸「烏魚樂時節」」將在12月8日在鹿港公會堂廣場登場，當天將有烏魚米粉400份讓民眾品嘗，彰化區漁會總幹事陳諸讚說，雖然烏魚子產量減少，但今年漁會與養殖戶合作的烏魚子原則上不會漲價，歡迎大家把握烏魚子季節來嘗鮮。

鹿港鎮長許志宏、彰化縣政府秘書王錦銓今天和彰化區漁會理事長陳宗義、總幹事陳諸讚分成二組PK現場做烏魚米粉，並請來稻江科大餐飲系副教授吳文智大廚示範結合烏魚子和法式義大利麵的創意料理，為活動暖身宣傳。

許志宏PK料理時駕輕就熟，煎烏魚的手路也讓現場來賓大吃一驚，許志宏笑說，他本來就很喜歡做菜，料理烏魚米粉沒問題啦，他也介紹說，烏魚約在每年冬至前後，寒流來襲時，隨著冷潮出現在台灣西海岸，數百年來從未失信間斷，所以稱為「信魚」，中國東南沿海烏魚經過台灣海峽，到達鹿港附近，正值交配前最成熟階段，母烏的卵巢與公烏的魚鰾最飽滿，稱為正頭烏，是當季的佳餚美食。

日治時期，日本人為了嘗食美味的烏魚子，於1909年曾自長崎延聘烏魚子專家來鹿港教導烏魚子製作技術，設立烏魚子加工廠，也催生台灣第一個漁會的產生，於民國前十年成立了鹿港漁業組合（為彰化區漁會的前身）。

許志宏說，鹿港地區製作烏魚子先從母魚肚中取出魚子時會連著一塊肉，防止烏魚卵子溢出，所以不用繩綁頭，成為鹿港烏魚子的標誌，因鹿港烏魚子品質佳、味美價高，也成為各地效仿，台灣烏魚子的標記。

陳諸讚說，野生烏魚大約冬至前後會到彰化沿海，目前養殖烏魚已開始採收烏魚子，由於烏魚必須養殖三年才能收烏魚子，養殖成本也愈來愈高，雖今年養殖產量少了近一成，但漁會仍會自行吸收成本，提供和去年相同價格的烏魚子，且鹿港地區製作烏魚子品質極佳，經常在比賽中奪冠，歡迎大家來嘗鮮。