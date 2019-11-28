洪慈庸怨「被消失」？中市新聞局連發6照片看得見

2019-11-28 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中市立委第三選區戰況激烈，無黨籍立委洪慈庸日前發稿，批評市府新聞照片「洪慈庸被消失」，為參選立委的副市長楊瓊瓔護航。台中市新聞局今發出多張照片，強調洪委員近來出席6場市政活動，每場次的市政照片都看得到洪委員，沒有被消失。

洪慈庸辦公室發言人馬君儀說，市府為了副市長參選立委，公開發新聞稿已涉行政不中立，洪委員不在意相關照片，但支持者看不下去才披露該訊息；建議市府領納稅人的錢，不要用公器替特定參選人發聲。

洪慈庸尋求連任，對上前立委、現任副市長楊瓊瓔，兩人對決讓選情升溫。潭子聚興產業園區日前動土，當天洪慈庸、楊瓊瓔都有出席，洪慈庸辦公室事後發稿，質疑為出現在市府的官方照片中，批評市府為護航楊瓊瓔，讓洪慈庸「被消失」。

台中市新聞局長黃國瑋今發新聞稿，當天洪委員清楚出現在合照中，何來「被消失」？最近2個月洪委員出席6場市政活動，每場都有入鏡，在市府官網也都找得到照片，盼勿以訛傳訛。