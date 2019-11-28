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洪慈庸質疑官方照「被消失」 中市府：2個月6場均入鏡

2019-11-28 15:43聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

無黨籍立法委員洪慈庸日前表示，這2天大家在討論，她參觀官方活動，「台中市拍我的照片總是『很剛好』被擋住或卡掉」，很多鄉親為她抱不平，但她不那麼介意；台中市新聞局今天表示，洪委員近2月出席6場市政行程，每場均有入鏡，市府官網都能看見，盼外界勿以訛傳訛、扭曲事實。

洪慈庸日前出席潭子聚興產業園區動土，她在臉書上說，如今動土，心裡有很多感謝，「我並不介意我總在官方照片裡剛好被一根柱子擋到或被排在畫面外，這不是我爭取建設的初衷，但我希望盧秀燕市長、楊瓊瓔副市長，至少給共同出力爭取的所有人，同等且基本的尊重。」

台中市新聞局長黃國瑋澄清，洪委員清楚出現在合照中，「何來所謂被消失？」此外近2月出席6場市政行程每場均有入鏡，市府官網都能看見，盼外界勿以訛傳訛、扭曲事實。

黃國瑋列出洪慈庸出席6場市政活動內容，包含「潭子區金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」、「108年運動i台灣計畫鄉鎮市區運動嘉年華」、「潭陽里潭北里聯合里活動中心啟用」、「2019年大雅小麥麵食文化節」、「台中市潭子聚興產業園區動土典禮」、「大雅國中新建幼兒園舍動土」。

黃國瑋說，每場市政照片均有洪委員身影，民眾上市府官網都能查看，絕無所謂被消失，相信公理自在人心。

立委洪慈庸辦公室發言人馬君儀表示，市府今天為了楊副市長的選舉大辣辣發新聞稿，行政不中立又添一樁。洪慈庸委員早就回應不在意相關照片的事了，只是無奈，加上很多台中媒體看不下去，才披露相關新聞，建議黃局長，領納稅人的錢，不要再用市府公器替特定候選人擦脂抹粉。

無黨籍立法委員洪慈庸日前表示，她參觀官方活動，「台中市拍我的照片總是『很剛好』被...
無黨籍立法委員洪慈庸日前表示，她參觀官方活動，「台中市拍我的照片總是『很剛好』被擋住或卡掉」。台中市新聞局今天表示，洪委員近2月出席6場市政行程，每場均有入鏡，市府官網都能看見。圖／台中市新聞局提供
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無黨籍立法委員洪慈庸日前表示，她參觀官方活動，「台中市拍我的照片總是『很剛好』被...
無黨籍立法委員洪慈庸日前表示，她參觀官方活動，「台中市拍我的照片總是『很剛好』被擋住或卡掉」。台中市新聞局今天表示，洪委員近2月出席6場市政行程，每場均有入鏡，市府官網都能看見。圖／台中市新聞局提供
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無黨籍立法委員洪慈庸日前表示，她參觀官方活動，「台中市拍我的照片總是『很剛好』被...
無黨籍立法委員洪慈庸日前表示，她參觀官方活動，「台中市拍我的照片總是『很剛好』被擋住或卡掉」。台中市新聞局今天表示，洪委員近2月出席6場市政行程，每場均有入鏡，市府官網都能看見。圖／台中市新聞局提供
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無黨籍立法委員洪慈庸日前表示，她參觀官方活動，「台中市拍我的照片總是『很剛好』被...
無黨籍立法委員洪慈庸日前表示，她參觀官方活動，「台中市拍我的照片總是『很剛好』被擋住或卡掉」。台中市新聞局今天表示，洪委員近2月出席6場市政行程，每場均有入鏡，市府官網都能看見。圖／台中市新聞局提供
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