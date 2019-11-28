低碳永續家園 南投大雁村、桃米里獲銀級認證

2019-11-28 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投縣推動環保署低碳永續家園認證，今年南投縣有兩處社區獲得「銀級」認證村里，一個是以豐富的生態資源及觀光導覽解說之「埔里鎮桃米里」，低碳生態村的美名讓各地村里社區慕名而來參訪學習，二為以農村發展及紅茶聞名的「魚池鄉大雁村」，水上森林步道、蕨類植物生態獨具一方，成為環保減碳的最佳示範。

南投縣環保局表示，南投縣在縣市層級已達成銅級認證；在「鄉鎮市區層級」方面，已有5處達到「銅級」認證（鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、埔里鎮及南投市）、8處取得報名成功（集集鎮、信義鄉、仁愛鄉、中寮鄉、名間鄉、水里鄉、草屯鎮、竹山鎮）；在「村里層級」方面，已有2處達到「銀級」認證、27處「銅級」認證、97處取得報名成功。目前共計126個村里參與，全縣村里參與率已達48.1%，都顯示發展農村特色及生態導覽是南投縣低碳永續家園的目標。