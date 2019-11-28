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低碳永續家園 南投大雁村、桃米里獲銀級認證

2019-11-28 12:46聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣推動環保署低碳永續家園認證，今年南投縣有兩處社區獲得「銀級」認證村里，一個是以豐富的生態資源及觀光導覽解說之「埔里鎮桃米里」，低碳生態村的美名讓各地村里社區慕名而來參訪學習，二為以農村發展及紅茶聞名的「魚池鄉大雁村」，水上森林步道、蕨類植物生態獨具一方，成為環保減碳的最佳示範。

南投縣環保局表示，南投縣在縣市層級已達成銅級認證；在「鄉鎮市區層級」方面，已有5處達到「銅級」認證（鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、埔里鎮及南投市）、8處取得報名成功（集集鎮、信義鄉、仁愛鄉、中寮鄉、名間鄉、水里鄉、草屯鎮、竹山鎮）；在「村里層級」方面，已有2處達到「銀級」認證、27處「銅級」認證、97處取得報名成功。目前共計126個村里參與，全縣村里參與率已達48.1%，都顯示發展農村特色及生態導覽是南投縣低碳永續家園的目標。

為配合南投縣觀光、生態及農業特色，環保局今年推動涵蓋生態綠化、資源循環、低碳生活及永續經營四大面向，執行牆面植生或綠籬、建立生態廊道、棲地或生態綠網、社區農園、魚菜共生、辦理二手跳蚤市集活動或建置交換平台、雨撲滿、農業廢棄物回收再利用等行動項目，共計有七處村里社區參與建置，其執行後成果年減碳效益可達約814.24 kgCO2e（CO2e，二氧化碳當量，測量碳足跡的標準單位）、年固碳量約1,719 kgCO2e。藉由低碳村里社區的建置經驗，帶動周邊社區居民參與，促進南投縣低碳社區整體發展。

南投縣環保局推動低碳永續家園，鼓勵村里打造社區農園。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局推動低碳永續家園，鼓勵村里打造社區農園。圖／南投縣環保局提供
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魚池鄉大雁村推動森林步道和蕨類植物生態有成，獲得低碳永續家園銀級認證。圖／南投縣...
魚池鄉大雁村推動森林步道和蕨類植物生態有成，獲得低碳永續家園銀級認證。圖／南投縣環保局提供
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減碳埔里集集環保

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