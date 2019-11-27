對抗氣候變遷 種菇廢材成瓜果「救生圈」

2019-11-27 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



氣候變遷帶來的農作物災損，行政院農委會台中區農業改良場嘗試使用杏鮑菇廢棄資材，加入木屑等材料後製成「菇鮑浚堆肥」並放置在田間，可吸引根類生長至其中，降低氣候變遷引發的豪雨、旱災損害，約可減少約8成落果率。

農委會各改良場像這樣對抗氣候變遷的例子不少，農試所今就舉辦成果展，展示這些成果。所長林學詩亦指出，近幾年全球氣候變遷快速，包括暖化、降雨型態改變等，嚴重影響農作物生長，農試所透過不同面向調整作物生長、應對氣候變遷帶來的損害，盼解決作物生長與收成問題。

台中區農業改良場埔里分場長陳俊位說，菇鮑浚堆肥已確實對瓜果類的抵抗豪雨、積水產生效果，就好像積水時瓜果的「救生圈」。

以苦瓜為例，今年7、8月間連續豪大雨，許多苦瓜都泡水、根部爛掉，落果率高達8成，但使用菇鮑浚堆肥栽種的苦瓜因根部受到保護，不但作物沒有泡爛、落果率也大幅降低。其它如蕃茄、黃瓜、荔枝等也都有效。

尤其，菇鮑浚堆肥是利用新社區許多香菇採收後，留下的廢棄物加入廢木屑等材料並以木黴菌發酵製成，以往這些廢材堆置在當地，常衍生臭味、環境衛生問題，即便販售、做為肥料調整材，價格也不高，如今廢物再利用，反而成為對抗氣候變遷的要角。