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對抗氣候變遷 種菇廢材成瓜果「救生圈」

2019-11-27 19:30聯合報 記者黃寅／即時報導

氣候變遷帶來的農作物災損，行政院農委會台中區農業改良場嘗試使用杏鮑菇廢棄資材，加入木屑等材料後製成「菇鮑浚堆肥」並放置在田間，可吸引根類生長至其中，降低氣候變遷引發的豪雨、旱災損害，約可減少約8成落果率。

農委會各改良場像這樣對抗氣候變遷的例子不少，農試所今就舉辦成果展，展示這些成果。所長林學詩亦指出，近幾年全球氣候變遷快速，包括暖化、降雨型態改變等，嚴重影響農作物生長，農試所透過不同面向調整作物生長、應對氣候變遷帶來的損害，盼解決作物生長與收成問題。

台中區農業改良場埔里分場長陳俊位說，菇鮑浚堆肥已確實對瓜果類的抵抗豪雨、積水產生效果，就好像積水時瓜果的「救生圈」。

以苦瓜為例，今年7、8月間連續豪大雨，許多苦瓜都泡水、根部爛掉，落果率高達8成，但使用菇鮑浚堆肥栽種的苦瓜因根部受到保護，不但作物沒有泡爛、落果率也大幅降低。其它如蕃茄、黃瓜、荔枝等也都有效。

尤其，菇鮑浚堆肥是利用新社區許多香菇採收後，留下的廢棄物加入廢木屑等材料並以木黴菌發酵製成，以往這些廢材堆置在當地，常衍生臭味、環境衛生問題，即便販售、做為肥料調整材，價格也不高，如今廢物再利用，反而成為對抗氣候變遷的要角。

陳俊位說，菇鮑浚堆肥就是由改良場研究出來的成果，並技轉給民間生產使用，往後還會朝對抗氣候變遷的方向做更多的研究。

「菇鮑浚堆肥」並放置在田間（右），可吸引根類生長至其中，降低氣候變遷引發的豪雨、...
「菇鮑浚堆肥」並放置在田間（右），可吸引根類生長至其中，降低氣候變遷引發的豪雨、旱災損害，約可減少約8成落果率。圖／翻攝
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台中區農業改良場埔里分場長陳俊位說，菇鮑浚堆肥已確實對瓜果類的抵抗豪雨、積水產生...
台中區農業改良場埔里分場長陳俊位說，菇鮑浚堆肥已確實對瓜果類的抵抗豪雨、積水產生效果。記者黃寅／攝影
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氣候變遷災損

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