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中火多燒百萬噸？ 台電：是假議題

2019-11-27 18:53聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市議會國民黨團今天指出不能接受中央訂定中火燃煤的10%容許值，不願「中火增加百萬噸燃煤量」難道台中的人命不值錢嗎？但台電發出聲明表示，中火持續減煤，何來增加用煤量？請地方民代勿惡意指控。

台電說，事實上，中火自103年實際用煤量1839萬噸，到今年更大幅降低，預計接近1300萬噸，遠低於許可使用量，大減了300萬噸，明年更朝向減煤四成1260萬噸目標努力。

台電強調，長期以來，中火為台灣、台中民生經濟發展穩定來電，也持續友善環境，提升空污防制效益、減少用煤，兼顧供電及空品，未來中火仍會繼續努力環保減煤，為全民來電。

民代所謂的「增加燃煤量」，實際上法律規定許可證操作條件及數值可以有10%容許差值，但中火歷來並沒有動用到這個容許差值，且近5年實際用煤量都未超出中市府核發的許可使用量。所謂「中火增加燃煤量」根本就是假議題。地方民代惡意指控中火，完全無助於人民對兼顧穩供及減煤的期待。

台電表示，中市府103年核發許可使用量為2100萬噸，而中火實際用煤量1839萬噸，近年來一路減煤，107年實際用煤量1597萬噸，在台電透過擴大降載、環保停機及空污防制設備改善等努力下，今年預計實際使用量將接近1300萬噸，哪來多燒100萬噸。數據顯示，中火不僅實際用量低於許可使用量，更顯示近5年持續減用，遑論會超過容許差值?

台電鄭重聲明，中火將遵照中市府106年核發許可證的條件，今年用煤量不會超過許可使用量1600萬噸，明年減煤四成亦會依法操作，努力透過電網調度，讓中火兼顧環保減煤，同時滿足台中市因經濟發展的電力需求。台電用煤數據，顯現台電持續減煤的努力與決心。

台中市議會國民黨團今天指出不能接受中央訂定中火燃煤的10%容許值，但台電說，中火...
台中市議會國民黨團今天指出不能接受中央訂定中火燃煤的10%容許值，但台電說，中火歷來並沒有動用到這個容許差值。記者黃寅／攝影
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