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台中花博部分展館拆除挨批 市府：建材再利用

2019-11-27 19:26中央社 台中17日電

台中花博部分場館已拆除，民進黨市議員謝志忠質疑，台北場館在地保留、亮點經營，但中市府無心永續經營，市府回應，花博臨時展館採可回收再利用建材，建材都將重新運用。

台中市議會今天召開都建水業務質詢，民進黨籍市議員謝志忠指出，對比台北世界花博結束後，台北市政府成立基金會編列預算，將圓山園區、新生園區、美術園區等14個場館全數保留，依3個園區各有定位，分配各局持續營運，融合在地生活變成策展、市民廣場、親子園地。

謝志忠進一步表示，根據106年成果報告，在台北亮點經營下，還盈餘新台幣2000多萬元繳回市庫，但台中至今只看到花博園地荒廢或拆除，市府根本沒有永續經營。

民進黨市議員張玉嬿也指出，期盼透過盤點花博留下的資源優勢，善用「地、產、人」找對定位，鼓勵地方居民配合改造環境，確立花博展區和展館獨特性，以地方創生計畫找到更好出路，吸引產業進駐及人口回流。

台中市副市長令狐榮達表示，永續經營是市府理念，花博永久館在燈會結束後，將研議OT或其他用途，相信對地方創生或在地經濟都有幫助；花博臨時展館採可回收再利用的建材，建材都將重新運用。

他強調，花博展區現況不佳是因為過渡期，待2020台灣燈會屆時點燈，一定會相當璀璨。

花博民進黨台灣燈會

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