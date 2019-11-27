有貓出入小心駕駛 彰化田中愛貓里

2019-11-27 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



彰化縣田中鎮三安里是「貓咪友善里」，平靜友善的田間居民不但對人很熱情，對貓咪也很友善，整個里有3、40隻貓咪自由自在地生活，一轉頭就能看到貓咪慵懶地躺著曬太陽或是幼貓在撲抓蝴蝶，模樣可愛。當地居民愛貓、疼貓，但最近一個月內就有4隻幼貓被經過的車輛輾斃，里民覺得心疼，特地自掏腰包製作「有貓出入，小心駕駛」的告示牌掛在路口，希望經過的車輛可以放慢速度，讓貓咪有個安全的生活空間。

「我們這裡每一家都有貓啊」「貓咪很可愛，怎麼會討厭？」彰化縣田中鎮三安里的居民很習慣和貓一起生活，幾乎每家都有貓咪出沒，還有一個固定的餵食地點。45歲的洪祺皓愛貓，貓咪也愛他，他走在三安里內，拍拍手就會有貓咪從角落中竄出找他撒嬌，只要能捕捉得到，他就會自掏腰包帶去結紮，出現新的幼貓也會協助送養。他2年多前正式「收編」流浪貓進家門，最高峰時家中有11隻貓，但現在只剩5隻，因為他都放任貓咪自由在附近跑跳玩耍，有幾隻不小心在巷弄間被車輛撞上，讓他非常心疼。