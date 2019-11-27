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洪慈庸照片被消失指中市府不公 議員酸：不會自發臉書？

2019-11-27 16:57聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市首座輔導未登記工廠的潭子聚興產業園區昨天動土，市長盧秀燕﹙右五﹚等人主持儀...
台中市首座輔導未登記工廠的潭子聚興產業園區昨天動土，市長盧秀燕﹙右五﹚等人主持儀式。 聯合報系資料照片／記者游振昇攝影
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台中市政府前天舉行潭子聚興產業園區動土，「排排站」政治學不但有學問還爆火花，有媒體報導市府公版活動照片中當地立委洪慈庸「被消失」，市長盧秀燕甚至拉議員徐瑄灃卡在旁邊，擠掉洪立委。有民眾質疑市府「行政不中立」，洪慈庸對此回應「這是公平的事嗎」、「只能表示無奈」、「只能交給人民做選擇」。

國民黨議員黃健豪今天在臉書發文說「但，市府發的這張照片裡也沒有我、也沒有局長。除了市長之外，現場的副市長、經發局長、3位立委、4位議員也都沒講話阿！」臉書留言後，議員張彥彤留言說，「動土沒找我，照片也沒我，也沒讓我講話，抗議！」

黃健豪指出，潭子聚興產業園區動土儀式，有市長、副市長、立委、市議員、局長、銀行總經理及開發商董座，很多人就對了。最後，當然是拍個大合照。但有委員支持者看到市府發在公版的這張照片，居然做圖哭哭說台中市府行政不中立把洪委員卡掉，也沒有上台講話的機會。

黃健豪說，市府發的新聞稿和照片，當然是以市長或市府為主，怎麼有義務顧到來自中央的立委呢？

重點是，這個產業園區的開發案，主要就是在今年8月市府和台糖簽約成功，有土地了現在才能開工。他說，市府沒發就自己發啊？站邊邊就自己發臉書。

市府舉辦動土典禮，立委洪慈庸指公版照片她被消失不公平！台中市議員黃健豪臉書貼文，...
市府舉辦動土典禮，立委洪慈庸指公版照片她被消失不公平！台中市議員黃健豪臉書貼文，他參加動土典禮，公版照片也沒有他，就自己發臉書。圖／黃健豪臉書
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市府舉辦動土典禮，立委洪慈庸指公版照片她被消失不公平！台中市議員黃健豪臉書貼文，...
市府舉辦動土典禮，立委洪慈庸指公版照片她被消失不公平！台中市議員黃健豪臉書貼文，他參加動土典禮，公版照片也沒有他，就自己發臉書。圖／黃健豪臉書
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洪慈庸台中市盧秀燕

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