埔里最大蚊子館活化第一槍 埔里花卉秋季展登場

2019-11-27 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣埔里鎮公所活化埔里花卉物流中心，向農委會爭取撥用，且從今起辦理「2019埔里花卉秋季展」。記者賴香珊／攝影 分享 facebook 南投縣埔里鎮公所為活化埔里花卉物流中心，向農委會爭取撥用轉型為「多功能花卉及農特產品處理展售中心」，從今起辦理「2019埔里花卉秋季展」，盼透過企業對企業的商展模式，提高產銷雙方對話機會，增進企業對國產花卉認識與採購。

埔里公所指出，花卉物流中心占地9200坪，但斥資1.8億打造後，不論是當地農會或委外經營都做不起來，去年初停業後閒置成為「蚊子館」，公所今年向農委會主委陳吉仲及農糧署爭取獲准撥用活化，盼能帶動埔里花卉商機和觀光。

而活化後成為在地花卉集運、處理及展售場所，依其功能性更名為「多功能花卉及農特產品處理展售中心」，更串連社團法人中華盆花發展協會、日月潭風管處和農委會農糧署合作辦理「2019埔里花卉秋季展」，這也是活化後的第一場活動。

中華盆花發展協會表示，近年隨產業發展，埔里花卉產業已漸轉型為依消費地拍賣市場喜好的生產模式，協會因此荷蘭、日本等國經驗，與公所合作整合埔里地區花卉生產業者，從今起至29日以企業對企業的商展模式辦理專業內覽會。

埔里鎮長廖志城則說，藉由企業對企業的商展模式，來提高產銷雙方對話機會，同時吸引零售批發商、出口商、花卉拍賣市場、飯店、花藝設計和園藝專家等參觀，進而與花卉業者做直接的意見交流，增進企業對國產花卉的認識和採購。