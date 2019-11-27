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南投中寮幸福巴士今啟用 12月2日免費上路

2019-11-27 15:48聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣偏鄉地遠人稀，彰化客運不堪虧損，本月底停駛中寮鄉3路線，當地大眾運輸工具缺乏問題加劇，但「不能讓鄉親沒公車可搭」，公所向縣府、公路總局申請開辦民行公車代替，今啟用，下月2日上路後將循原路線和站點行駛。

中寮公所指出，中寮鄉地勢分隔且狹長分成南、北中寮，大眾運輸均仰賴彰化客運，但彰客因不堪嚴重虧損，近年接連宣布不再續營兩地交通服務，但停駛直接影響就醫、就學或洽公等進出交通，居民憂無車可搭，公所急向縣府和中央求助。

「不能讓鄉親沒公車可搭」中寮鄉長廖宜賢說，沒公車對無法開車、騎車的學生或長輩影響最大，所幸經縣府協調交通部，透過「幸福巴士計畫」由公路總局出9成，縣府和公所各負擔0.5成共補助263萬元添購1輛中型巴士和營運費。

而該民行公車12月2日正式上路，今辦理啟用通車儀式，縣府工務處表示，該幸福巴士將延續彰客原有路線和站點，路線採循環方式，提供鄉內頂城子至鄉親寮往返4條路線，每天5班車行經5村共27站，但車次時間微調、班次則略減。

公路總局副局長黃運貴說，近年人口結構老化，公路客運業者逐漸停駛偏遠公車路線，公路局因此推動需求反應式公共運輸服務DRTS，更與跟地方政府合作，共同解決偏鄉交通問題，而地方也可與在地監理單位溝通，以提升交通服務品質。

副縣長陳正昇則說，縣內偏遠鄉鎮交通不便，縣府和縣長林明溱都相當關注，因此近年針對中寮鄉道、縣道進行拓寬或修復工程，更多虧公路總局和監理協助南投公共運輸，而現階段提供免費接駁，試行後再與公所檢討且研擬未來營運方向。

南投縣南中寮地區民行公車今剪綵啟用，下月2日正式上路後將循彰化客運原有路線和站點...
南投縣南中寮地區民行公車今剪綵啟用，下月2日正式上路後將循彰化客運原有路線和站點行駛，但不收費。記者賴香珊／攝影
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南投縣南中寮地區民行公車今剪綵啟用，下月2日正式上路後將循彰化客運原有路線和站點...
南投縣南中寮地區民行公車今剪綵啟用，下月2日正式上路後將循彰化客運原有路線和站點行駛，但不收費。記者賴香珊／攝影
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南投縣南中寮地區民行公車今剪綵啟用，下月2日正式上路後將循彰化客運原有路線和站點行駛，但不收費。記者賴香珊／攝影
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南投縣南中寮地區民行公車今剪綵啟用，下月2日正式上路後將循彰化客運原有路線和站點行駛，但不收費。記者賴香珊／攝影
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公車巴士公共運輸

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