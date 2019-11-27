中市外埔圖書分館擴建完工 全白建築宛如外埔小白宮

2019-11-27 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



台中市外埔圖書分館擴建工程日前完工，全白建築宛如外埔的小白宮。圖／台中市議員吳敏濟提供 分享 facebook 台中市外埔圖書分館空間狹小，民眾閱讀時互相干擾，經多年爭取進行擴建工程，由原有的168坪增至699坪，日前完工；室內空間也將進行裝修，設計理念為「與山伴讀」，未來從新圖書館往外看，還可看見鐵砧山，讓山景伴隨閱讀，預計明年底開館啟用。

台中市府文化局副局長施純福表示，擴建主體工程斥資約5925萬元，增建部份與原建物無縫接合後，樓地板面積由168坪增至4倍為699坪，座位由原先30席增至168席，兒童閱覽室也加大3倍，並增加樂齡閱讀區、青少年閱讀區、多媒體視聽區，目前已完工進行驗收中；室內裝修及家具設備預算約1930萬元，目前進行規劃設計。

台中市議員吳敏濟表示，他一直相信好的閱讀環境會出好子孫，外埔是一個偏鄉地區，舊圖書館空間太小、座位少、藏書少，影響閱讀風氣，如今提升圖書館品質，不僅向鐵砧山、火焰山借景，3樓露台可直眺台灣海峽的落日餘暉，市民已經有些迫不及待了，還有民眾向他說，這麼好的環境令人感到興奮，一定要爭取來當志工。

吳敏濟爭取明年底前裝修完成並開館啟用，他說，市府原計畫明年底完成內部裝修，後年4月才開館，讓市民等太久，希望明年底就能開館。中市府文化局副局長施純福表示，同意加速作業，努力達成明年底開館的目標。