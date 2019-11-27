親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

後已無退路：香港泛民大勝之 能否撼動中共？

目擊者爆高以翔倒地30分沒人發現 網怒轟「浪費1hr害他送命」

中市外埔圖書分館擴建完工 全白建築宛如外埔小白宮

2019-11-27 15:18聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市外埔圖書分館擴建工程日前完工，全白建築宛如外埔的小白宮。圖／台中市議員吳敏...
台中市外埔圖書分館擴建工程日前完工，全白建築宛如外埔的小白宮。圖／台中市議員吳敏濟提供
分享
台中市外埔圖書分館空間狹小，民眾閱讀時互相干擾，經多年爭取進行擴建工程，由原有的168坪增至699坪，日前完工；室內空間也將進行裝修，設計理念為「與山伴讀」，未來從新圖書館往外看，還可看見鐵砧山，讓山景伴隨閱讀，預計明年底開館啟用。

台中市府文化局副局長施純福表示，擴建主體工程斥資約5925萬元，增建部份與原建物無縫接合後，樓地板面積由168坪增至4倍為699坪，座位由原先30席增至168席，兒童閱覽室也加大3倍，並增加樂齡閱讀區、青少年閱讀區、多媒體視聽區，目前已完工進行驗收中；室內裝修及家具設備預算約1930萬元，目前進行規劃設計。

台中市議員吳敏濟表示，他一直相信好的閱讀環境會出好子孫，外埔是一個偏鄉地區，舊圖書館空間太小、座位少、藏書少，影響閱讀風氣，如今提升圖書館品質，不僅向鐵砧山、火焰山借景，3樓露台可直眺台灣海峽的落日餘暉，市民已經有些迫不及待了，還有民眾向他說，這麼好的環境令人感到興奮，一定要爭取來當志工。

吳敏濟爭取明年底前裝修完成並開館啟用，他說，市府原計畫明年底完成內部裝修，後年4月才開館，讓市民等太久，希望明年底就能開館。中市府文化局副局長施純福表示，同意加速作業，努力達成明年底開館的目標。

鄰近圖書館的外埔國小校長邱弘毅表示，外埔圖書分館完工是學校的大喜事，有人形容這棟全白的建築是外埔的小白宮，這是閱覽資源與環境結合得最好的場域，學生放學從通學步道來到圖書館的階梯廣場，可以在戶外或到館內等候家長接送，安全又方便。

台中市外埔圖書分館空間狹小，民眾閱讀時互相干擾，經多年爭取進行擴建工程，由原有的...
台中市外埔圖書分館空間狹小，民眾閱讀時互相干擾，經多年爭取進行擴建工程，由原有的168坪增至699坪；室內空間也將進行裝修，設計理念為「與山伴讀」。圖／台中市議員吳敏濟提供
分享
台中市議員吳敏濟爭取外埔圖書分館明年底前裝修完成並開館啟用。圖／台中市議員吳敏濟...
台中市議員吳敏濟爭取外埔圖書分館明年底前裝修完成並開館啟用。圖／台中市議員吳敏濟提供
分享

圖書館台中市文化局

相關新聞

抗議中火增燃煤 林明溱：串連中彰反對空汙

2019-11-27 15:15

車輛1年跑5萬多公里 名師跑遍中彰投偏鄉教烹飪

2019-11-27 15:49

北斗產地業者推珍珠香菜拌麵 網友抗議：不要惡搞珍珠

2019-11-27 14:45

台中市水湳人行道完工一年就凹凸不平 議員批離譜

2019-11-27 12:55

影／台灣小姐選美幕後辛酸 多名佳麗穿同套禮服比賽

2019-11-27 12:34

可省6百到兩千 彰化老人享免費骨質密度篩檢

2019-11-27 12:19

台中8大連鎖超商咖啡1385門市騎樓明年起全面禁菸

2019-11-27 12:08

中火可多燒百萬噸生煤 議會藍營：要台中人用命發電？

2019-11-27 11:33

彰化培訓志工 共餐煮出健康味

2019-11-26 23:59

南投橋梁限重 月底前盤點 6高風險橋梁 1.7億整建

2019-11-26 23:56

台中大智路要打通了 綠議員批撒幣價購 藍酸：做也罵 不做也罵

2019-11-26 23:48

水湳園區自駕巴士 明年挑戰半開放場域

2019-11-26 23:15

水湳中央公園 台中市府盼年底完成驗收

2019-11-26 23:13

葫蘆墩公園花博美景不再 中市府：編列預算維護

2019-11-26 20:45

混凝土流滿地害人摔車 村長循跡追車要他洗乾淨

2019-11-26 17:52

中火燃煤量恐再放寬 林明溱也怒嗆：下架鴨霸政府

2019-11-26 17:31

放寬中火燃煤量 台電：努力減煤卻被中市府無視

2019-11-26 17:19

避免養殖戶斷電損失 台電推裝欠相保護裝置

2019-11-26 17:07

影／盧秀燕嗆增煤沒得商量 台電：努力減煤已創紀錄

2019-11-26 16:00

埔榮醫院缺偏鄉醫療車 媽祖廟大手筆捐賓士9人座

2019-11-26 15:17

彰化社區供餐達199個 志工受訓煮出健康特色料理

2019-11-26 14:05

議員質疑變動組織規程未送審 台中觀旅局：均符合規定

2019-11-26 13:07

整床、托盤有技術 全國189名好手妖怪村開賽

2019-11-26 12:45

埔里140年義民爺牌位突傾伏 請示竟稱被人推倒

2019-11-26 11:32

議員關切水湳中央公園15年未啟用 中市府：驗收中

2019-11-26 10:57

防火巷違法蓋廁所還不理取締？中市議員：目無法紀

2019-11-26 10:42

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

臺中市潭子聚興產業園區動土輔導未登記工廠進駐

2019-11-25 18:00
看更多

熱門文章

影／蔡阿嘎大讚全台最棒豬皮美食在基隆 林右昌：真的好吃

2019-11-26 19:23

桃園這兩條路事故多 今天起試辦區間平均速率取締超速

2019-11-27 11:29

沈玉琳哥哥被爆人事跳兩級 高雄經發局晚上緊急說明

2019-11-26 22:30

獨／高雄182線道「區間測速」設3照相機 最快年底啟用

2019-11-26 17:59

開發高雄駁二的in89集團 有意進軍打造雲林駁二

2019-11-26 18:46

黃國昌深夜趕路百里 直播屏東養雞場惡臭

2019-11-27 09:10

高雄都發局深夜發文打狗商場罰不怕 遭斷水電續營業　

2019-11-27 00:00

影／桃園「懸日」首登場 300人擠爆斑馬線搶拍美景

2019-11-26 18:02

綠營批小巨蛋不見了 宜縣府：這裡並不是預定地

2019-11-26 16:56

為終結台灣小兒麻痺奉獻一生 「畢爸爸」在挪威逝世

2019-11-27 11:57

竹東中興河道空間再造計畫開工 預計明年底完工

2019-11-26 16:36

中火可多燒百萬噸生煤 議會藍營：要台中人用命發電？

2019-11-27 11:33

影／台灣小姐選美幕後辛酸 多名佳麗穿同套禮服比賽

2019-11-27 12:34

屏東樂樂養雞場被罰125萬後 最終裁處持續「簽辦中」

2019-11-27 11:27

南迴拓寬改善公路將通車 隧道命名雙東兩鄉仍無共識

2019-11-27 12:15

苗栗縣石虎保育自治條例 3小時逐條討論 雙方達成共識

2019-11-26 18:58

綠批請假選總統 高市議會擱置韓國瑜特別費

2019-11-26 18:56

藍議員爆蔡壁如接北捷董事 蔡壁如：早就拒絕了

2019-11-26 17:28

配合鐵路地下化 台南市小東路地下道11月30日起施工

2019-11-27 09:29

快來！「桃音降臨．前導派對」30日壓軸最終場

2019-11-26 17:24

混凝土流滿地害人摔車 村長循跡追車要他洗乾淨

2019-11-26 17:52

陳定南整建的宜蘭運動公園舊了 縣府花2億改造再升級

2019-11-27 12:21

可省6百到兩千 彰化老人享免費骨質密度篩檢

2019-11-27 12:19

台水汰換管線7.6億元 明後年僅8.4億 侯批沒道理

2019-11-27 00:01

水湳中央公園 台中市府盼年底完成驗收

2019-11-26 23:13

中火燃煤量恐再放寬 林明溱也怒嗆：下架鴨霸政府

2019-11-26 17:31

竹市棒球場與味全龍議約中 議員爭取公益場次及回饋

2019-11-27 14:29

媽祖加持？永貞國小女籃神準 光復盃勇奪首冠

2019-11-27 08:53

葫蘆墩公園花博美景不再 中市府：編列預算維護

2019-11-26 20:45

金門開賣「象牙鳳螺」產量僅50公斤 電話預購大爆單

2019-11-27 15:13

林沐惠人事黨政不分？ 嘉縣議員激辯

2019-11-27 00:36

1280元月票挨批 柯文哲：也許可以再便宜

2019-11-26 23:18

恆春4鄉鎮公教人員 納地域加給

2019-11-26 23:30

沈玉琳哥哥升官案惹議 葉匡時籲勿小題大作

2019-11-27 15:05

影／嘉縣沿海首間公辦朴子醫院長照日托中心 陳時中揭牌

2019-11-26 16:51

遭質疑扣蘇治芬廣告車、拿走錄音檔 雲縣警局澄清無扣車

2019-11-26 16:55

避免養殖戶斷電損失 台電推裝欠相保護裝置

2019-11-26 17:07

台中大智路要打通了 綠議員批撒幣價購 藍酸：做也罵 不做也罵

2019-11-26 23:48

里長參賽得冠軍 直接捐給新北市

2019-11-27 12:22

他80歲捐地闢路獲好人好事代表 當年連體嬰也獲獎

2019-11-26 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top