北斗產地業者推珍珠香菜拌麵 網友抗議：不要惡搞珍珠

2019-11-27 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



彰化是香菜的重要產區，經營一甲子的北斗香菜生產合作社第三代顏姓兄弟，今年開發新產品「香菜拌麵」，將香菜乾燥磨成粉再製成麵條，希望有助冬天香菜盛產時，能大量運用原料穩定價格，也因順勢跟上近年的拌麵風潮，今年以來已賣出4萬多包。

弟弟顏佑任說，最初阿公種香菜到市場賣，爸爸進而擴大規模成為合作社形式，固定與彰化與雲林農民契作，再銷售給盤商，目前與百位農民合作，一個月約有60甲面積，香菜流入全台各大市場。

今年暑假雨水多，影響香菜產量，產地價格飆漲一公斤400元，高價維持2個月，「是歷年最久的高價格」顏佑任說，香菜生長期約50天，目前價格已恢復，產地價一公斤約50元，但接下來進入冬季，香菜往往面臨盛產只剩成本價，為一改這樣的慣例，決定研發產品突破市場。

香菜冬季長得快，「一眠大一吋」農民常來不及收，哥哥顏名源說，香菜保存不易，因此將超過品規25公分高度的香菜拿來加工，乾燥冷藏可延長存放時間，磨成粉末製成麵條，產品經過SGS檢驗合格，綠色外觀就是天然顏色，吃起來是菜香，拌麵產品內還附有香菜末，民眾可酌量添加。