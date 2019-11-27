靜宜主顧聖母堂教堂椅 公東師生花半年手工製作

2019-11-27 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ／台中即時報導



靜宜大學「主顧聖母堂」即將在12月6日落成，教堂裡專用的教堂椅、聖體櫃、主禮襄禮椅等用品，由同為天主地的台東縣私立公東高級工業職業學校家具木藝中心與木工科師生製作，師生繞了半個地球送上，為靜宜獻上最好的祝福及禮物。

公東高工由瑞士籍錫質平神父於1960年所創辦，發展技職教育極具特色；創校時神父為改善居民生活，有一技之長，克服萬難奔波募款，並邀到德國、奧地利及瑞士優秀技師設立「家具木工科」，採德國師徒制，與國際先進師資和設備接軌，除了提升偏鄉學生競爭力，也傳承台灣工匠的精神。

靜宜興建「主顧聖母堂」，教堂有專用椅等木作需求，靜宜校長唐傳義將此機會提供給公東高工學生，成為「做中學」舞台，也是最好的正向循環。

公東高工木藝中心主任張家瑞率師生參與製作教堂椅、聖體櫃、主禮襄禮椅等用品，從設計到完工長達半年，動員二、三年級超過30位學生，從製作到組裝工作，展現學生深厚技能，也從中培養自信。

張家瑞指出，多次到台中溝通協調，發現靜宜大學非常重視神學、設計兼具藝術美學，令人印象深刻。