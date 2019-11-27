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台中市水湳人行道完工一年就凹凸不平 議員批離譜

2019-11-27 12:55聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市議會進行都發建設水利業務質詢，市議員楊正中指出水湳經貿園區人行道出現不是凹陷就是損壞，明明才驗收一年的時間竟壞光光？後續每年還要花1600萬改善，他質疑這種豆腐渣工程當初如何驗收通過？施工一開始做不好，未來還要花人民納稅錢改善？楊正中要求建設局應向廠商追究！

楊正中表示，近日有民眾反應水湳經貿園區才開放一年，但園區內的人行道竟壞光光？凱旋路兩側人行道不是凹陷就是凸起，甚至連孔蓋都不見了，民眾還要處處擔心會不會被絆倒，究竟怎麼回事？

為此，楊正中說人行道凹凸不平的情形，顯示當初施工時底下未夯實，這種豆腐渣的工程在驗收時卻能夠通過？！楊也問建設局陳大田局長，究竟1年前是誰做的？又是誰放水？該工程是否有按照施工規範去做？

建設局長陳大田表示，今年度在本預算內有1600萬工程改善，明年度也有從平均地權基金爭取1900萬維護。楊正中說現在驗收完成才一年時間，保固期剛過卻發現人行道有破損、凹陷；而且從本預算的經費去做改善，豈不是挖東牆補西牆，排擠其他建設？是否應向廠商追究？

陳局長也回應，施工品質不容打折扣，因此現在也針對設計部分做檢討「深入研究」後也不排除向廠商追償。

台中市重大建設水湳經貿園，人行道完工不到1年，已通過驗收，卻出現凹凸不平，議員批...
台中市重大建設水湳經貿園，人行道完工不到1年，已通過驗收，卻出現凹凸不平，議員批太離譜！圖／楊正中提供
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台中市重大建設水湳經貿園，人行道完工不到1年，已通過驗收，卻出現凹凸不平，議員批...
台中市重大建設水湳經貿園，人行道完工不到1年，已通過驗收，卻出現凹凸不平，議員批太離譜！圖／楊正中提供
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台中市議員楊正中說，水湳經貿園人行道完工不到1年，已出現凹凸不平的情況，他質疑當...
台中市議員楊正中說，水湳經貿園人行道完工不到1年，已出現凹凸不平的情況，他質疑當初怎麼通過驗收？！圖／楊正中提供
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人行道台中市

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