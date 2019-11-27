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影／台灣小姐選美幕後辛酸 多名佳麗穿同套禮服比賽

2019-11-27 12:34聯合報 記者江良誠／南投即時報導

22歲台灣小姐高曼容代表台灣參加在菲律賓舉辦的2019世界美顏小姐比賽，榮獲第4名及最佳才藝獎。高曼容出身南投縣埔里鎮，今天上午她拜訪縣議會感謝南投鄉親的支持。她也分享選美幕後點滴，部分佳麗出國要靠自己募款，還得互相支援服飾，因此有時同一套禮服會出現在不同的選美比賽，她也感謝南投鄉親支持贊助，讓她減輕不少負擔，更要將光榮與鄉親分享。

高曼容剛從菲律賓載譽歸國，今天回到南投縣拜訪縣長林明溱、議長何勝豐、副議長潘一全，將榮耀和鄉親分享，這次總決賽經過國服、泳裝、才藝、演講，高曼容靠著美濃紙傘和彩帶舞奪下最佳才藝獎，宣布拿下第四名後，高曼容感動落淚。

她熱心公益，剛從菲律賓回國，便南下參與蘭馨國際交流協會參與「橘色點亮世界、拒絕性別暴力」公益影片為弱勢發聲，用柔性外交讓世界看見台灣。

今天她到縣議會拜會，議長何勝豐、副議長潘一全都肯定高曼容，不只才貌兼具，還關懷弱勢、熱心公益，人美心更美，相當難得。高曼容也說，自己很幸運參加選美比賽以來，一路獲得鄉親許多支持和協助。因為選美佳麗外表光鮮亮麗，其實她們資源不多，參加國外比賽，得靠自己募款，有時沒辦法，佳麗之間只好互相支援，借禮服、配件。因此，曾有同一套禮服，由不同佳麗穿著參加不同選美比賽。

雖然選美比賽並不輕鬆，但她從20歲獲得第九屆台灣小姐冠軍，轉戰國際比賽，除了實現夢想，更希望透過自己的影響力幫助弱勢，鼓勵年輕人勇敢追夢，讓世界看見台灣。

台灣小姐高曼容參加菲律賓美顏小姐拿下第四名和最佳才藝獎。圖／高曼容提供
台灣小姐高曼容參加菲律賓美顏小姐拿下第四名和最佳才藝獎。圖／高曼容提供
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台灣小姐高曼容參加菲律賓美顏小姐拿下第四名和最佳才藝獎。圖／高曼容提供
台灣小姐高曼容參加菲律賓美顏小姐拿下第四名和最佳才藝獎。圖／高曼容提供
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高曼容今天到南投縣議會感謝副議長潘一全等人，一路支持她參與選美比賽。記者江良誠／...
高曼容今天到南投縣議會感謝副議長潘一全等人，一路支持她參與選美比賽。記者江良誠／攝影
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高曼容今天到南投縣議會感謝鄉親，一路支持她參與選美比賽。記者江良誠／攝影
高曼容今天到南投縣議會感謝鄉親，一路支持她參與選美比賽。記者江良誠／攝影
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選美菲律賓

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