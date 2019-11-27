可省6百到兩千 彰化老人享免費骨質密度篩檢

2019-11-27 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



骨質疏鬆是老人跌倒骨折的主因，號稱全國首發的彰化縣骨質密度巡迴車篩檢服務，從12月1日起受理申請，免費在全縣各定點為老人服務。這輛骨質密度巡迴車配備有600多萬元的「骨質密度測定儀」，是由中華民國骨質疏鬆症學會捐贈，一般醫院檢查要600到2000元，但接受骨質密度巡迴車檢查則完全免費，是彰化縣民的福音。

中華民國骨質疏鬆症學會為推動骨質疏鬆巡迴篩檢模式，並進行台灣社區骨質疏鬆盛行調查，尋求各縣市合作意願，彰化縣主動爭取合作機會，並獲得學會捐贈要價600萬元「骨質密度測定儀（雙能量X光吸光式測定儀DXA）」，並協助將彰化縣原有「肺功能巡迴車」改裝成「骨質密度篩檢巡迴車」。

這也是全國首例於社區推動骨質密度巡迴篩檢服務，篩檢的成果與數據，也可作為未來政府擬定骨質疏鬆防治相關政策的參考，成為全台的政策擬定的前鋒。

彰化縣衛生局今天上午在彰化市成功社區活動中心，為這輛彰化骨質密度巡迴篩檢舉辦起跑記者會，縣長王惠美說，跌倒已經是長者發生事故傷害死亡原因的第二名，長者跌倒主因是肌肉無力、骨質密度下降、老化等，骨本，如果充足加上肌力鍛鍊好，發生意外的機率就會變低，所以縣府除了推動不老健身房訓鍊長者的肌力，也期望透過骨質密度篩檢，讓長者瞭解自己的骨質狀況，她呼籲長者不只要存老本，更要存骨本，補充營養。

王惠美表示，12月1日起，彰化骨質密度篩檢巡迴車將巡迴彰化200多個C級巷弄長照站，並開放社區關懷據點、社區發展中心、老人會、鄉鎮市公所、村里辦公室、醫療院所等申請定點服務，提供長者骨質密度巡迴篩檢服務，希望讓長者就近受到最好的照顧。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長林高田表示，骨質疏鬆症是高齡社會常遇到的疾病也是造成骨折最大風險，而「骨質密度測定儀(雙能量X光吸收儀DEXA）」是世界衛生組織認可診斷骨質疏鬆症的骨質密度檢測方法，藉由此次捐贈，喚起國人對骨密篩檢重視。

彰化縣衛生局表示，過去於萬人健檢提供的骨密篩檢是採用定量超音波儀，是屬於初步的篩檢，檢測異常者需至醫院進行確診，這項計畫使用「雙能量X光吸收儀(DXA)」，可以直接做為骨質疏鬆症診斷。有意申請的單位可以向彰化縣衛生局保健科提出。