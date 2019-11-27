台中8大連鎖超商咖啡1385門市騎樓明年起全面禁菸

2019-11-27 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



台中市繼3年前公告66家超商騎樓禁菸，今天由台中市長盧秀燕宣布，將擴大騎樓禁菸範圍，公告包括統一超商、全家超商、萊爾富超商、OK超商、美廉社、星巴克、85度C及路易莎等8大連鎖超商及咖啡、共1385門市的騎樓及庇廊，自明年一月一日起全面禁菸，累計全台中市公告無菸環境達2929處，在公告為無菸環境吸菸者，經衛生局稽查員到場稽查，最高開罰一萬元。衛生局為了降低店家規勸風險，在全市106處熱點連鎖超商、咖啡門市設置「無菸語音提示系統」，今天也首度亮相。

台中市長盧秀燕、衛生局長曾梓展及八家業者代表等，今天上午在台中市西屯路安和路超商門市，宣達全台中市1385連鎖超商、咖啡門市明年起全面禁菸。

顏姓消費者說，部分超商門口因為有人抽菸，勸了又不聽，常有菸味，明年起實施台中市1385連鎖超商、咖啡門市禁菸很好，是「好的開始」，進超商不再有菸味，感覺變得健康，而且超商外不會再看到菸蒂亂丟，環境變清潔。

盧秀燕說，為持續打造台中成為富市台中、健康新生活，提供市民清新無菸環境，除了台中市除了已公告760處公園綠地、136處國高中校門口、周邊人行道，571座公車候車亭，以及77處其他公告指定地點，加上這1385連鎖超商、咖啡門市，總計無菸環境達2929處。 台中市長盧秀燕（中間排左四）宣布，明年起，台中市8大連鎖超商及咖啡、共1385門市騎樓及庇廊，全面禁菸。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市長盧秀燕宣布，明年起，台中市8大連鎖超商及咖啡、共1385門市騎樓及庇廊，全面禁菸。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市長盧秀燕（中）宣布，明年起，台中市8大連鎖超商及咖啡、共1385門市騎樓及庇廊，全面禁菸，熱區門市設置「無菸語音提示系統」今天也首度亮相。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

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