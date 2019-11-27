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影／台中市政府打造無菸環境 設置無菸語音提示系統

2019-11-27 11:28攝影中心 記者黃仲裕／即時報導

喜歡吸菸的民眾要注意了，台中市政府今天舉行記者會打造無菸環境，台中市明年元月起擴大公告統一超商、全家超商、萊爾富超商、OK超商、美簾社、星巴克、路易莎及85度C等八家業者騎樓全面禁菸，若民眾觸犯，可依菸害防制法開罰最高一萬元。

盧秀燕表示，衛生局團隊巧思設計全台首創「無菸語音提示系統」播放勸阻語音，設置於106家熱點超商及咖啡店，平均每月可力勸癮君子立即熄菸，成效達到七萬人之多。

台中市市長盧秀燕表示，明年元月一日起，台中市統一超商、全家超商、萊爾富超商、OK...
台中市市長盧秀燕表示，明年元月一日起，台中市統一超商、全家超商、萊爾富超商、OK超商、美廉社、星巴克、路易莎及85度C等八家業者騎樓全面禁菸。記者黃仲裕／攝影
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台中市市長盧秀燕（中）、衛生局長曾梓展（右）與市議員羅廷瑋（左）測試衛生局團隊首...
台中市市長盧秀燕（中）、衛生局長曾梓展（右）與市議員羅廷瑋（左）測試衛生局團隊首創「無菸語音提示系統」播放勸阻語音。記者黃仲裕／攝影
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記者會上演出行動劇告知民眾在超商騎樓下吸菸可勸導並開罰。記者黃仲裕／攝影
記者會上演出行動劇告知民眾在超商騎樓下吸菸可勸導並開罰。記者黃仲裕／攝影
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萊爾富超商台中市衛生局

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