混凝土流滿地害人摔車 村長循跡追車要他洗乾淨
彰化縣大村鄉山腳路與東南路是一個大型Ｔ字路口，今天上午一輛混凝土車經過，竟一邊行駛一邊流出混凝土，導致一名女騎士不慎摔車，臉部和手部多處擦傷，送醫治療沒有大礙。鄰近村長以路口監視器追車，找到肇禍混凝土車公司，要求公司派水車來將路面清洗乾淨，並表示當地其實相當危險，強烈希望警方可以加裝紅綠燈號誌，以維護附近居民安全。
今天上午八時許，一輛混凝土車滿載混凝土經過大村鄉山腳路與東南路口，居然一邊行駛一邊從混凝土車後出料斗流出混凝土，該處路段是轉彎處又是斜坡，流出的混凝土一路流了2、300公尺；這時一名20多歲的曹姓女騎士要去上班，騎車經過該路段，可能因為壓到地面上的混凝土而不慎滑倒，往下坡處滑行數公尺，導致臉部和手部擦傷，附近居民聽到聲音跑出來看，報警將女子送醫。
由於該處是員林市與大村鄉交界，大村鄉黃厝村村長黃朝啟接到村民電話，立刻調閱路口監視器，找到該輛混凝土車的公司名稱，再騎著機車跟著混凝土痕一路追到工地，要求該公司派水車將路面清洗乾淨。員林市民代表謝淑敏就住在附近，也立刻到現場協助指揮交通，兩人在該路口站了3個多小時，就怕又有騎士不慎摔倒。
黃朝啟說，該路口因為坡度、彎度都大，附近還有一所大學，很多學生騎車經過該路段時都未減速，加上最近附近有建案，很多大型工程車輛經過時與機車爭道，導致車禍頻傳，但多次申請增設紅綠燈都被駁回，原因是「車流量不夠大」，黃朝啟抱怨：「難道還要多幾次車禍、多幾個人受傷才夠嗎？」
彰化縣警局交通隊第三組組長蕭汝上根據統計資料表示，該路口今年1月至今僅接到2件事故通報，受傷人數3人，因此該路口並非事故熱點。蕭汝上說，裝設交通號誌要憑藉肇事資料統計、車流量以進行評估，但若當地民眾有需求，警方會再派相關人員前往了解，蒐集當地民眾意見後，評斷是否需要增設交通號誌。
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