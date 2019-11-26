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混凝土流滿地害人摔車 村長循跡追車要他洗乾淨

2019-11-26 17:52聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化縣大村鄉山腳路與東南路口今早一輛混凝土車一邊行駛一邊流出混凝土，導致女騎士經...
彰化縣大村鄉山腳路與東南路口今早一輛混凝土車一邊行駛一邊流出混凝土，導致女騎士經過時摔車。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣大村鄉山腳路與東南路是一個大型Ｔ字路口，今天上午一輛混凝土車經過，竟一邊行駛一邊流出混凝土，導致一名女騎士不慎摔車，臉部和手部多處擦傷，送醫治療沒有大礙。鄰近村長以路口監視器追車，找到肇禍混凝土車公司，要求公司派水車來將路面清洗乾淨，並表示當地其實相當危險，強烈希望警方可以加裝紅綠燈號誌，以維護附近居民安全。

今天上午八時許，一輛混凝土車滿載混凝土經過大村鄉山腳路與東南路口，居然一邊行駛一邊從混凝土車後出料斗流出混凝土，該處路段是轉彎處又是斜坡，流出的混凝土一路流了2、300公尺；這時一名20多歲的曹姓女騎士要去上班，騎車經過該路段，可能因為壓到地面上的混凝土而不慎滑倒，往下坡處滑行數公尺，導致臉部和手部擦傷，附近居民聽到聲音跑出來看，報警將女子送醫。

由於該處是員林市與大村鄉交界，大村鄉黃厝村村長黃朝啟接到村民電話，立刻調閱路口監視器，找到該輛混凝土車的公司名稱，再騎著機車跟著混凝土痕一路追到工地，要求該公司派水車將路面清洗乾淨。員林市民代表謝淑敏就住在附近，也立刻到現場協助指揮交通，兩人在該路口站了3個多小時，就怕又有騎士不慎摔倒。

黃朝啟說，該路口因為坡度、彎度都大，附近還有一所大學，很多學生騎車經過該路段時都未減速，加上最近附近有建案，很多大型工程車輛經過時與機車爭道，導致車禍頻傳，但多次申請增設紅綠燈都被駁回，原因是「車流量不夠大」，黃朝啟抱怨：「難道還要多幾次車禍、多幾個人受傷才夠嗎？」

彰化縣警局交通隊第三組組長蕭汝上根據統計資料表示，該路口今年1月至今僅接到2件事故通報，受傷人數3人，因此該路口並非事故熱點。蕭汝上說，裝設交通號誌要憑藉肇事資料統計、車流量以進行評估，但若當地民眾有需求，警方會再派相關人員前往了解，蒐集當地民眾意見後，評斷是否需要增設交通號誌。

彰化縣大村鄉山腳路與東南路交叉口是一大Ｔ字型路口，斜坡加上轉彎，許多視線死角導致...
彰化縣大村鄉山腳路與東南路交叉口是一大Ｔ字型路口，斜坡加上轉彎，許多視線死角導致車禍頻傳。記者凌筠婷／攝影
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