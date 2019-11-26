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避免養殖戶斷電損失 台電推裝欠相保護裝置

2019-11-26 17:07聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化沿海養殖業發展興盛，每當東北季風增強供電線路遭受海風鹽害侵襲，有時傳出接觸不良或斷線情形，造成養殖戶損失，台電彰化區處今天向養殖戶、畜牧業者宣導裝設不斷電裝置以及欠相保護裝置，以降低事故損失。

沿海養殖魚塭大部分透過三相電動力運作馬達打水，若其中一根相線沒電了，動力不足，馬達可能發生空轉過熱進而損壞，甚至釀成災害，外縣市也曾因此發生用戶向台電求償的案例，彰化縣養殖協會理事長楊福錦說，彰化養殖戶大都是單養蝦，或者規模有限的工作魚，空間不算擁擠，加上海風吹動下，溶氧量足夠，使用三相電供電機率不高。

台電彰化區處副處長邱華龍說，基於電業發電、供電設備特性及運轉維護限制，對於用電不能中斷的用電場所與設備，應視個別需要自備適當發電機或不停電電源裝置，但在缺乏自備發電機及欠相保護措施不足下，用戶常誤以為自備緊急電源就能應付所有電源異常狀況；台電將持續透過巡檢、配電設備汰換以及配電自動化等措施加強電網韌性，也推廣養殖戶與畜牧業加裝自備發電機及欠相保護裝置。

有養殖戶也對於當前用電狀況提問，業者指出，過去使用「七五用電表」，基於對農漁民的照顧有優惠方案，但民國96年之後取消，台電推用「需量電表」，但升碼須業者負擔額外費用，以他1公頃魚塭來說，就得負擔申請升碼加上水電工加裝費用共約5萬多元，是相當高的成本；近年若使用舊式「七五用電表」，一旦颱風、氣候異常就可能動力超碼，需額外付費。

台電彰化區處指出，針對全國性養殖漁業用電問題，農委會上個月已提出規劃養殖用電優惠方案，若總公司最終決議修訂電價表，會遵照相關辦法辦理。

台電彰化區處今天到漢寶村社區活動中心舉辦「畜牧、養殖業用戶欠相保護及不斷電裝置宣...
台電彰化區處今天到漢寶村社區活動中心舉辦「畜牧、養殖業用戶欠相保護及不斷電裝置宣導會」。圖／台電彰化區處提供
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台電彰化區處今天到漢寶村社區活動中心舉辦「畜牧、養殖業用戶欠相保護及不斷電裝置宣...
台電彰化區處今天到漢寶村社區活動中心舉辦「畜牧、養殖業用戶欠相保護及不斷電裝置宣導會」。圖／台電彰化區處提供
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