埔榮醫院缺偏鄉醫療車 媽祖廟大手筆捐賓士9人座

2019-11-26 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣埔里鎮恆吉宮媽祖廟今捐贈台中榮總埔里分院一輛全新的賓士9人座做為醫療巡迴車。記者賴香珊／攝影 分享 facebook 南投縣偏鄉醫療不足，往來交通資源更是缺乏，埔里鎮恆吉宮媽祖廟今捐贈當地台中榮總埔里分院一輛9人座醫療巡迴車，未來將用於接送長照中心長輩、洗腎、居家醫療和安寧病患，並持續擴充設備和人才，完善大埔里地區醫療服務。

埔榮指出，南投多山致交通不便，城鄉醫療資源差距大，更因老年人口居多，仰賴車輛接送，而因院方主要服務埔里、魚池、仁愛和國姓4鄉鎮達12.5萬人，範圍廣闊偏遠，為提供大埔里地區居民更完整復健服務，交通車需求量隨之提升。

埔里恆吉宮媽祖廟得知埔榮醫院交通車需求，今捐贈市價約187萬的賓士9人座商旅車做為醫療巡迴車，廟方表示，透過十方愛心幫忙添購新車，完善地方醫療，讓醫護提供最即時貼心的服務，也按例為新車「過火」祈福，庇佑行車平安。

埔榮副院長蔡哲宏說，埔榮平時除提供巡迴醫療服務，還得深入偏鄉做衛教宣導，其中因偏鄉交通不便，醫療接送服務顯得更加重要，直接影響病患或長者就醫意願，所幸各界愛心不斷，恆吉宮也捐車助埔榮提供偏鄉民眾「賓士級」醫療服務。