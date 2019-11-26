埔榮醫院缺偏鄉醫療車 媽祖廟大手筆捐賓士9人座
南投縣偏鄉醫療不足，往來交通資源更是缺乏，埔里鎮恆吉宮媽祖廟今捐贈當地台中榮總埔里分院一輛9人座醫療巡迴車，未來將用於接送長照中心長輩、洗腎、居家醫療和安寧病患，並持續擴充設備和人才，完善大埔里地區醫療服務。
埔榮指出，南投多山致交通不便，城鄉醫療資源差距大，更因老年人口居多，仰賴車輛接送，而因院方主要服務埔里、魚池、仁愛和國姓4鄉鎮達12.5萬人，範圍廣闊偏遠，為提供大埔里地區居民更完整復健服務，交通車需求量隨之提升。
埔里恆吉宮媽祖廟得知埔榮醫院交通車需求，今捐贈市價約187萬的賓士9人座商旅車做為醫療巡迴車，廟方表示，透過十方愛心幫忙添購新車，完善地方醫療，讓醫護提供最即時貼心的服務，也按例為新車「過火」祈福，庇佑行車平安。
埔榮副院長蔡哲宏說，埔榮平時除提供巡迴醫療服務，還得深入偏鄉做衛教宣導，其中因偏鄉交通不便，醫療接送服務顯得更加重要，直接影響病患或長者就醫意願，所幸各界愛心不斷，恆吉宮也捐車助埔榮提供偏鄉民眾「賓士級」醫療服務。
院方則表示，該輛醫療巡迴車未來將用於接送長照中心長輩、洗腎患者、居家醫療和居家安寧病患，提供即時又貼心的就醫服務；此外，院內新建長照大樓也將在年底落成啟用，屆時能照顧更多病患，提供大埔里地區鄉親更全面的長照服務。
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