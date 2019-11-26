彰化社區供餐達199個 志工受訓煮出健康特色料理

2019-11-26 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



彰化縣目前有233個社區照顧關懷據點，其中有199個據點有供餐服務，但有的社區烹煮料理重口味，營養不夠均衡，不利長輩健康，彰化縣政府邀請學術界專業廚師講師到社區培訓志工，以長輩牙口狀況設計適合長輩好入口的菜色。

今年有9個社區到二林文化教育園區參加「翻轉社區照護共食新煮張-據點餐飲服務養成計畫」成果發表，示範社區供餐菜色料理，花壇社區吃素的長輩多，社區每周提供五天全素食午餐，理事長趙漢欽說，供餐志工都為高齡志工，透過計畫培育了多名餐飲服務志工人力，讓素食菜色變化多元，長輩也能開心健康吃素。

埔鹽鄉廍子社區開辦共餐8年多，目前約有25名長輩中午一起免費共餐，也有8名長輩會來帶便當回去，理事長陳素雲說，長輩家中種菜大都會帶來社區分享，社區則利用業務費購買魚、肉，考量長輩需求，志工煮海鮮粥還會特別以虱目魚熬湯去除魚骨，再添加其他海鮮配料，避免長輩被魚刺傷到，顧及長輩健康，烹煮滷肉料理也會添加菇類、白蘿蔔等。

陳素雲表示，食材大都是當天採買確保新鮮，烹飪志工都希望煮出長輩愛吃的料理，每天用心準備，共餐長輩相當滿足，也願意捐錢作為共餐基金。