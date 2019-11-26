整床、托盤有技術 全國189名好手妖怪村開賽

2019-11-26 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽，上午在在溪頭妖怪村開賽。記者黑中亮／攝影 分享 facebook <2019第五屆台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽，上午在溪頭妖怪村開賽，吸引189位來自全國各地餐旅學校學生及業界人員前來參賽，比賽項目分為整床及托盤兩項，不但可以爭取優勝獎金，更可施展所學吸取實務經驗，提升旅館業服務水準與專業形象，吸引遊客前來南投旅遊。

主辦單位表示，這項全國性競賽在今年已經邁入第5屆，比賽分成整床競賽共有48組參賽，分別為高中組19組、大專組共有17組、在職12組，需依序鋪好保潔墊、床單、棉被及枕頭，以最短時間來完成，儀態儀容、整床速度及美觀平整、安全與衛生，以及夥伴之間的默契等等都是評分的標準。

托盤競賽共有45組，高中組18組、大專組共有18組、在職9組，參賽者須將水倒入水杯，並將酒杯及水杯放置托盤，再以S型的路線行走，最後布置餐桌，評分標準為儀態儀容、托盤平穩度、水量符合程度及托盤物擺置、安全衛生、完成速度。