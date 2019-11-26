台灣巧克力世界大獎奪金 Conas進軍國際露頭角

2019-11-26 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



世界巧克力大賽ICA全球總決賽結果出爐，南投縣埔里鎮Conas妮娜巧克力以結合台灣茶和在地水果的「鳳梨黃金葡萄乾」、「炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果」、「70%荔枝紅玉茶巧克力Bar」勇奪1金2銀殊榮，成功將台灣巧克力推上國際舞台。

世界巧克力大賽ICA（International Chocolate Awards）是業界公認規模最大、評比標準也最嚴謹的賽事，得先由世界各地業界專家組成的評審團依美洲、亞太、比利時、法國、英國等10多區進行區域評選，區域得獎者才能晉升全球決賽。

妮娜巧克力在今年9月的ICA亞太區賽事中，以台灣茶和在地水果研發出「黃金鳳梨葡萄乾」、「炭焙烏龍夏威夷果巧克力」和「莓果膠原蛋白巧克力」、「70%荔枝紅玉茶巧克力Bar」勇奪2金2銅的亮眼成績，也取得全球總決賽門票。

其中「鳳梨黃金葡萄乾」在「牛奶巧克力水果與果醬」項目奪金牌獎，「炭焙烏龍茶巧克力夏威夷果」在「白巧克力堅果」項目摘銀，「荔枝紅玉茶巧克力Bar」獲ICA最競爭且具代表性的「黑巧克力磚」銀牌獎，以4中3展現超水準實力。