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埔里140年義民爺牌位突傾伏 請示竟稱被人推倒

2019-11-26 11:32聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮南村里義民祠義民爺牌位昨晚卻突然傾倒，扶起後發現，牌位上方周邊雕刻裝...
南投縣埔里鎮南村里義民祠義民爺牌位昨晚卻突然傾倒，扶起後發現，牌位上方周邊雕刻裝飾斷裂受損。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮南村里義民祠已有140年歷史，祠內義民爺牌位昨晚卻突然傾倒，而斷裂受損，當地民眾十分心疼；唯該牌位歷經921地震等災害安座穩固，地方因此懷疑是有人蓄意破壞，將持續追查，若揪出破壞者則要他向義民爺認錯道歉。

義民祠管委會指出，義民祠是傳統客家聚落重要的信仰中心，而南村里義民祠割香於新埔枋寮褒忠義民廟，建於清光緒5年（1879年）至今已140年，祠內「褒忠粵東義民老爺尊神之位」牌位則與建廟年代相同，對埔里客家鄉親意義重大。

而昨晚6時許，有民眾去義民祠上香時，赫然發現義民爺牌位不見了，以為被人偷走，急忙通報管委會，主委詹見清因此入內察看，這才知道牌位不是被偷，而是整座倒伏案上，過去從來沒發生過類似狀況，應是建廟以來首見。

詹表示，扶起義民爺牌位後發現上方周邊雕刻裝飾斷裂受損，當地居民心疼不已，但牌位自建廟以來安座穩固，連921地震都震不倒，眾人懷疑是被蓄意推倒，經擲筊請示也獲得相同結果，因此將持續追查確認是否是人為造成。

另近期有中年男子想借住祠旁廂房，但因夜間不便留宿而婉拒，管委會表示，義民爺牌為雖未列重要文物，但對地方意義重大，後續將進行修復並重新安座，而是否為挾怨報復仍待查證，但若屬人為破壞將要破壞者要當面向義民爺認錯道歉。

南投縣埔里鎮南村里義民祠已有140年歷史，祠內義民爺牌位昨晚卻突然傾倒，而斷裂受...
南投縣埔里鎮南村里義民祠已有140年歷史，祠內義民爺牌位昨晚卻突然傾倒，而斷裂受損，當地民眾心疼。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮南村里義民祠義民爺牌位昨晚卻突然傾倒，扶起後發現，牌位上方周邊雕刻裝...
南投縣埔里鎮南村里義民祠義民爺牌位昨晚卻突然傾倒，扶起後發現，牌位上方周邊雕刻裝飾斷裂受損。記者賴香珊／攝影
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埔里地震修復

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