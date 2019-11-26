埔里140年義民爺牌位突傾伏 請示竟稱被人推倒

2019-11-26 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣埔里鎮南村里義民祠義民爺牌位昨晚卻突然傾倒，扶起後發現，牌位上方周邊雕刻裝飾斷裂受損。記者賴香珊／攝影 分享 facebook 南投縣埔里鎮南村里義民祠已有140年歷史，祠內義民爺牌位昨晚卻突然傾倒，而斷裂受損，當地民眾十分心疼；唯該牌位歷經921地震等災害安座穩固，地方因此懷疑是有人蓄意破壞，將持續追查，若揪出破壞者則要他向義民爺認錯道歉。

義民祠管委會指出，義民祠是傳統客家聚落重要的信仰中心，而南村里義民祠割香於新埔枋寮褒忠義民廟，建於清光緒5年（1879年）至今已140年，祠內「褒忠粵東義民老爺尊神之位」牌位則與建廟年代相同，對埔里客家鄉親意義重大。

而昨晚6時許，有民眾去義民祠上香時，赫然發現義民爺牌位不見了，以為被人偷走，急忙通報管委會，主委詹見清因此入內察看，這才知道牌位不是被偷，而是整座倒伏案上，過去從來沒發生過類似狀況，應是建廟以來首見。

詹表示，扶起義民爺牌位後發現上方周邊雕刻裝飾斷裂受損，當地居民心疼不已，但牌位自建廟以來安座穩固，連921地震都震不倒，眾人懷疑是被蓄意推倒，經擲筊請示也獲得相同結果，因此將持續追查確認是否是人為造成。