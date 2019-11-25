掬翠拾煙蔬食餐廳 鹽鹵豆花都是桌邊服務現做的

2019-11-25 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



彰化縣鹿港鎮「掬翠拾煙」是健康創作料理蔬食餐廳，不只餐廳外型設計很特殊，像一座鯨魚，有海洋意象，強調食物原味的料理，不論是招牌菜御品煎猴排或是最傳統的鹽鹵豆花都有巧思。

「掬翠拾煙」的老闆就是台中知名俊美鳳梨酥老闆，因夫妻倆想推廣蔬食，而聘請曾在台北知名蔬食餐廳任職的主廚鄭光汎和副主廚楊惟婷、謝旻潔等年輕團隊希望為蔬食加入新創意，能兼具美味與健康。

而「掬翠拾煙」餐廳一旁就是著名的意樓「慶昌號」古厝，在餐廳3樓用餐，還可以透過窗戶看到下方整座意樓全景，別有風情。

楊惟婷說，招牌御品煎猴排是用頂級猴頭菇川燙後，再用老滷泡二天入味後香煎，並搭配主廚黑胡椒醬，並搭配時令蔬菜，最近搭的佛手瓜還是老闆娘自己種的，再用甜菜根和蔓越梅醋醃漬，還有德式酸白菜則是用月桂葉等蜜漬，而梅漬紅蘿蔔等吃起來酸酸甜甜的，有解膩口感，搭配煎猴排會讓整道菜更爽口，就連上方擺飾都是日本寒天有酥脆口感。

豆花也是餐廳熱門餐點，外台領班吳宇珊會為客人上現做豆花，先展示液態鹽鹵，再把熱豆漿慢慢倒進鹽鹵，蓋上蓋子，一旁用小沙漏倒三次計時，約15分鐘，豆漿就凝固成棉密口感的豆花，而營養成份最高的是浮在上層有點冒泡泡的豆花，可以加薑糖水，也可加堅果杏仁露都有食物迷人的天然香氣，吃一份看似簡單的豆花卻能享受過程的古樸雅緻，還有主廚誠意十足對食材的用心。