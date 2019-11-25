穆斯林潛力觀光客源 彰化有4家清真認證餐廳

2019-11-25 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



彰化縣鹿港鎮「掬翠拾煙」蔬食創作料理最近獲中國回教協會認證成為鹿港鎮第一家清真認證餐廳，彰化縣府城觀處長馬英傑表示，近年來穆斯林觀光遊客增加，為了營造友善的觀光環境，縣府輔導業者獲清真餐廳認證，還有埔心魔菇部落生態休閒農場也將成為彰化縣第4家通過清真認證的美食餐廳。

馬英傑說，全球約有62%穆斯林居住在亞洲及東南亞，根據交通部觀光局統計2016年包括馬來西亞、新加坡、印尼等穆斯林較多的國家一年來台人數就有112萬人次，資料也顯示，全球穆斯林的觀光消費支出近年更上升到2000億美元，成為各國爭取的潛力觀光客源。

彰化縣為了拓展國際觀光客源，也要營造更友善的旅遊環境，馬英傑說，由於穆斯林是不吃豬肉，對於酒和特別的香料也有限制，所以縣府輔導業者進行清真餐廳認證。

彰化縣目前已有彰化市的Ummi印尼料理餐廳、H&F巴基斯坦異國美食HALAL餐飲，最近再新增鹿港「掬翠拾煙」蔬食創作料理，還有埔心魔菇部落休閒農場也即將授證為清真認證餐廳。