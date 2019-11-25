八卦山風景區借問站新設6處 讓旅客「一問解千愁」

2019-11-25 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



為了配合「2019小鎮漫遊年」持續深化在地服務機能，交通部觀光局參山國家風景區管理處在八卦山風景區新設立6處借問站，未來遊客只要來到借問站，可以免費借用WiFi、洗手間、飲水機、手機臨時充電和單車族打氣筒與簡易維修設備等，也可以索取散步地圖摺頁了解周邊食宿資訊，摺頁共有中、英、日三種語言，以友善遊客為出發點，希望彰化成為更友善的縣市。

「人生地不熟，一問解千愁」參山國家風景區管理處副處長曹忠猷表示，過去國外旅客來到台灣，或是外縣市旅客來彰化遊玩，迷路時常常不知道該找誰求助，可能會就近詢問店家或檳榔攤，「但有些攤販連問路都要收費，還可能給予錯誤資訊」，為了友善遊客，參山國家風景區管理處特地在八卦山沿線找適合的商家，合作成立「借問站」，免費提供旅遊資訊和緊急服務。

過去八卦山僅有1處借問站，今年新設立6處，包括「二水台灣獼猴生態教育館」、「嚮樂李舍冰滴咖啡」、「赤腳精靈窯烤麵包景觀餐廳」、「百果山探索樂園」、「清水岩生態展示中心」、「田尾世外桃源休閒農場」，今天舉辦借問站站長授證儀式，曹忠猷代表授予各站服務證，象徵借問站正式啟用，歡迎國內外旅客來到八卦山「借問一下」。