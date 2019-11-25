南投公園環境難遛孩 議員籲設大型共融遊戲場

2019-11-25 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／即時報導



南投縣親子遊憩場域有限，縣議員張維華、林芳伃今質詢指縣內無大型或特色公園，也沒共融遊戲場，社區公園遊具貧乏或損壞；縣府表示，將督促公所加強維管，草屯、國姓和名間等則已規劃大型公園，也考慮發展鳥嘴潭做親水共融公園。

張維華表示，縣內公園雖有植樹、草皮或設有座椅，遮陽設施卻不完備，甚至沒有遊具，幾乎全縣都是這樣，親子使用意願，導致現在的孩子都在家看手機、玩電動玩具，久了更不願意出門活動，籲縣府設置大型或特色公園，還有共融公園。

林芳伃則提到，縣內公園遊具已不多，管理還出問題，有些年久失修，壞了也沒修，不僅不友善兒童，也未符合安全維護規範，甚至成治安死角；對此，建設處長李正偉回應，地方公所是主要管理單位，將轉請公所加強轄管公園的維護管理。

針對縣內親子遊憩公園缺，縣長林明溱說，現階段規劃草屯九九峰生態、國姓綠雕等大型公園，名間農產運銷公司旁達4公頃的豬樂園生態公園更已經動工，將有國內少有的「風鈴戶外打擊樂裝置藝術」，可讓遊客在戶外體驗擊樂的樂趣。