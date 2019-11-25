臺中市潭子聚興產業園區動土輔導未登記工廠進駐

2019-11-25 18:00 文／ 台中市政府經濟發展局 提供



108.11.25開工動土 預計110年底完工

臺中市第一個百分百輔導未登記工廠的潭子聚興產業園區於108年11月25日舉行動土典禮，由台中市市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔、經發局局長張峯源、立法委員江啟臣、沈智慧、洪慈庸，市議員黃健豪、徐瑄灃、賴朝國、蕭隆澤、市議員吳顯森、羅永珍、周永鴻服務處代表、潭子區長林國聲、台糖公司中彰區處經理曾吉松、皆豪公司董事長曾國展及30幾家申購廠商等共同為工程祈福共同為工程祈福，祈求園區工程順利，以提供未登記工廠及傳統產業聚落優良生產環境。

圖／台中市政府經濟發展局 提供 分享 facebook

潭子聚興產業園區位於潭子區新田里，東臨豐興路二段、南近潭興路一段、西臨國道四號臺中環線、北近仁愛路一段範圍內，可迅速銜接國道4號及台74線快速道路，交通十分便利。園區總面積14.76公頃，由市府與台糖公司採改良式區段徵收協議價購方式辦理，劃設約8.86公頃之產業用地，主要引進低污染及低耗能之產業，將全數提供給未登記工廠進駐，以輔導潭子地區周邊從事金屬加工、製造之未登記工廠合法化，另有約5.8公頃之公共設施用地，包含綠地、公園、公共停車場、道路、污水處理廠及服務中心等，預計開發費用約11.8億元。

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盧市長表示臺中市政府以「陽光、空氣、水」為訴求的「陽光透明、空氣環保及活水經濟」為施政主軸，再透過前店、後廠、自由港的三大經濟策略，帶動臺中往「美好臺中、富強城市」目標前進。因此臺中市政府將藉由臺中優良產業的「後廠」根基，打造產業聚落，並以產業發展及環境永續兩者之平衡為原則，陸續規劃開發優質產業園區，以太平產業園區打頭陣，輔導未登記工廠使用合法產業用地，已有初步成效，目前再推出「潭子聚興產業園區」作為百分百輔導未登記工廠的示範園區，未來將再推動神岡豐洲二期工業區、大里夏田里產業園區及擴大神岡都市計畫產業園區區等開發案。

經發局表示自101年即依據產業創新條例啟動園區規劃開發，規劃期間曾面臨國道4號臺中環線調整影響園區範圍、因應地方民意擴大評估範圍、地籍複雜等問題，導致本案至106年6月方取得開發許可；而後續則因台糖公司土地政策轉變，經過多番努力，終於在108年8月與台糖公司簽訂改良式區段徵收協議價購契約。

108年9月市府即針對持有的產業用地約2.29公頃(共12坵塊)辦理預登記作業，108年10月9日截止受理，目前有39家廠商申請，正辦資格審查作業，預計108年12月辦理抽籤選地作業，將邀請專業律師為抽籤現場見證人，以保證程序公平、公正、公開。而台糖公司持有的產業用地，則俟其內部完成行政作業，也會對外進行標租。

潭子聚興產業園區除輔導未登記工廠進駐外，也會限制進駐廠商須於4年內取得工廠登記，正式營運後8年內方得移轉土地，以避免炒作土地。園區工程開工後，預計109年底即可交地給廠商建廠，110年園區工程全數完工；開發完成後，預估投資額可達40.5億元，引進903個就業人口。