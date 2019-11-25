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米可白重溫「葡萄姐姐」 與小朋友一起跳舞義賣葡萄

2019-11-25 16:51聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

藝人米可白本月10日才剛參加完田中馬拉松，今天又回到娘家彰化，為創世基金會義賣葡萄，籌措基金幫助植物人，米可白近10年沒跟小朋友一起跳舞，今天破例和小朋友一起唱唱跳跳，直笑說：「姐姐好累！」她表示很樂意參與各種公益活動，因此這次創世基金會邀請，她毫不猶豫就答應，並稱讚彰化大村的葡萄外觀美又好吃，希望社會大眾共襄盛舉。

大村鄉「快樂寶貝」幼兒園小朋友們穿上閃亮的藍色舞衣，化身「葡萄仙子」拿著畫有葡萄的鈴鼓跳舞，米可白也忍不住一起同樂，他們今天都是為了幫助創世基金會義賣葡萄，而來到位於大村鄉的「阿家農園」，小朋友們跳起舞，米可白則是「葡萄姐姐重出江湖」，在沒彩排的情況下拿著鈴鼓一起跳。

創世社會福利基金會公關部督導林月卿表示，創世基金會2年前在彰化設立據點，為植物人進行到宅服務，發現還有很多家庭需要協助，但是經費籌募並不容易，尤其植物人特別需要奶粉和一次性照護器材，因此想要尋求社會協助，才聯繫到大村鄉的葡萄果農，一起規劃這次的葡萄義賣。

果農賴偉派說，大村鄉種出的巨峰葡萄不論冬果或夏果都好吃，目前是冬果產季，果粒比較小但甜味和香味都不輸給山區的葡萄，這次將提供500盒作為義賣，一盒售價400元。

藝人米可白今天特地出席大村義賣葡萄活動，為創世基金會服務的植物人及失能臥床長輩籌...
藝人米可白今天特地出席大村義賣葡萄活動，為創世基金會服務的植物人及失能臥床長輩籌措基金。記者凌筠婷／攝影
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藝人米可白（左1）與小朋友們一起體驗摘葡萄，為創世基金會的葡萄義賣活動宣傳。記者...
藝人米可白（左1）與小朋友們一起體驗摘葡萄，為創世基金會的葡萄義賣活動宣傳。記者凌筠婷／攝影
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藝人米可白卸下葡萄姐姐稱號後近十年，首度再次和小朋友一起跳舞同樂。記者凌筠婷／攝...
藝人米可白卸下葡萄姐姐稱號後近十年，首度再次和小朋友一起跳舞同樂。記者凌筠婷／攝影
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藝人米可白卸下葡萄姐姐稱號後近十年，首度再次和小朋友一起跳舞同樂。記者凌筠婷／攝...
藝人米可白卸下葡萄姐姐稱號後近十年，首度再次和小朋友一起跳舞同樂。記者凌筠婷／攝影
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藝人米可白（右2）今天特地出席大村義賣葡萄活動，為創世基金會服務的植物人及失能臥...
藝人米可白（右2）今天特地出席大村義賣葡萄活動，為創世基金會服務的植物人及失能臥床長輩籌措基金。記者凌筠婷／攝影
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