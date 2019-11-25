大甲區畫農業區難發展 議員憂國土計劃變成緊箍咒

2019-11-25 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市議會今天進行都發丶建設及水利業務質詢，議員施志昌、林祈烽指出，國土計畫把大甲大安與外埔定位為農業區，當地如同二等地區難以發展，中市都發局長黃文彬承諾，會先把大安與外埔優先列入整體規劃地區。

施志昌表示，過去的發展到區域計畫甚至到未來的國土計畫，甲安埔基本上都被定位為農業發展區。相關的資源投入不管是過去與未來也都只會與農業有關，站在國家發展的角度，這種區域劃分當然是必要的，但如果站在甲安埔居民的角度，當然不想自己的家鄉如此被限制。

施志昌指出，甲安埔三區，被劃定為農業發展區的比例，大甲就有36.76%、大安42.06%、外埔42.62%，扣除掉約10%的國土保育區，超過一半的土地基本上都被劃設為農業發展區。

施志昌表示，如今國土計畫勢在必行，而農業區要著眼如何發展？現在國土計畫劃定區域功能後，勢必要依據這些區域的功能做更有效地投入，都發局如何因應？此外，像是大安許多地方因為受海風侵蝕不易農作，希望能夠解編特定農業區。

大甲、外埔的民眾希望能擴大幼獅工業區範圍，最近許多台商也回台投資，但過去都失敗了！國土計畫到底是良藥還是緊箍咒？

黃文彬表示，目前已規劃大安與外埔優先納入。施志昌回應，請都發局盡快研擬出來，一定會請立院副院長蔡其昌盡力向中央爭取。

施志昌也指出，都發局之前有去盤點過大甲市區內公共設施用地，但一直沒有徵收開發，導致大甲市區空間土地難尋難以發展，要請都發局盡快依據盤點結果解編還地於民。

施志昌指出，甲安埔的發展，從盧市府很多規劃都是單點式的、甚至是一次性的活動。都發局應該要有一個整體的規劃。