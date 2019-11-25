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沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

為原住民測出公分級權益 江盛中卓越技術獲肯定

2019-11-25 14:54中央社 南投縣25日電

南投林區管理處霧社分站長江盛中為原住民重測租地，保障土地使用權益，從早期到最新公分級儀器都熟練，卓越技術更成為其他林管處觀摩對象，還要巡護廣大林地等繁重工作。

第14屆原曙獎今天頒獎，林務局南投林區管理處埔里工作站技術士江盛中，以專業測量技術在南投縣原鄉為原住民族人重測租地，還要巡護1786公頃林地、搶救森林火災、深山巡護、查緝盜伐，任務繁重且表現優秀，因此獲「傑出成就獎土地管理類原住民有功人士」。

江盛中是仁愛鄉紅香部落泰雅族原住民，目前擔任埔里工作站霧社分站長，負責巡護濁水溪事業區第36到38林班及仁愛鄉霧社段國有林業用地。對於獲獎，江盛中透過南投林管處表示，從小在部落長大，對土地有深厚感情，感謝仁愛高農森林科及林管處讓他發揮所學。

南投林管處長李政賢說，江盛中巡護林班橫跨泰雅族、賽德克族、布農族聚落及傳統獵場，且積極鑽研測量技術，從早期測量儀器到最新的公分級衛星定位精密測量儀器都使用熟練，曾1年內測出120公頃林班租地，相當5座大安森林公園面積，可說很不簡單。

南投林管處表示，江盛中擔任租地測量種子教官，讓埔里鎮及仁愛鄉等原鄉土地管理更明確，也成為其他林管處觀摩對象；投入租地重測隊期間遇泰雅族、賽德克族、布農族、邵族承租人後代對租地界址不清楚案件，江盛中積極釐清、現場測量，減少土地使用紛爭。

南投林管處表示，江盛中也長期配合原住民族委員會辦理「補辦增編原住民保留地執行計畫」，除協助泰雅族、賽德克族、布農族人勘查仁愛鄉增編原住民保留地業務30次以上，更主動提醒符合條件族人提出申請，這項業務對原住民權益影響很大。

原住民

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