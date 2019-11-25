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公園旁就是90公尺深崩塌地 鐵砧山遊客觸目驚心

2019-11-25 13:30聯合報 記者陳秋雲／即時報導

近兩年台中市府在鐵砧山陸續投入5000多萬元，整建露營區與雕塑公園，但是公園北側持續崩塌卻無力維護，市議員吳敏濟今天以播空拍影片凸顯公園旁就是陡峭的懸崖，提醒市府唯有安全，投入建設才有意義。

吳敏濟指出11月11日空拍呈現鐵砧山最新的崩塌情況，雕塑公園就緊鄰90幾公尺深的陡峭懸崖「原來危險離得這麼近。」

市府風景區管理所指出，崩塌處位屬林務局東勢林管處所管轄的保安林地範圍，市府促請林管處持續編列經費辦理邊坡整治工作。

林管處則指出，過去會勘以及林管處調查都顯示，坡頂平台的截排水設施不足， 導致大量水的下移沖刷坡面，是致災的主要原因。

風管所依歷次鐵砧山北側崩塌地相關會勘決議，107年度爭取中央經費推動雕塑公園整建第一期工程中，同時在南側建置排水箱涵，將雕塑公園地表水收納引導至該箱涵排放，目前排水情形良好。

吳敏濟表示，他多次召集會勘提出改善建議，風管所已在雕塑公園興建截水設施。雕塑公園一口氣內縮10幾公尺，如果沒有採取有效措施，再遇強降雨，大規模崩塌恐怕只是早晚的問題。

應該可有效減少溢流及下滲的水量，但是林務局僅在雕塑公園下方以石籠穩固坡腳，對比廣大的崩塌範圍，效果恐有限。現代化的固坡工法有許多種，也可以掛網植生，希望市府加強與林務局的溝通，投入更多的資源興建更有效的護山工程。

林管處表示，林雕塑公園下方以石籠穩固坡腳，最上游是以鋼框箱籠來穩固坡腳，以鋼材的高強度來抵抗土石下移的重大衝擊力，對於坡面的穩定特別的有效。

鐵砧山公園北側崩塌地近在咫尺，看了心驚。圖/吳敏濟提供
鐵砧山公園北側崩塌地近在咫尺，看了心驚。圖/吳敏濟提供
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市議員吳敏濟指出，雕塑公園旁是崩塌地，應顧好安全再投資設施。記者陳秋雲/攝影
市議員吳敏濟指出，雕塑公園旁是崩塌地，應顧好安全再投資設施。記者陳秋雲/攝影
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崩塌鐵砧山空拍

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