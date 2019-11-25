公園旁就是90公尺深崩塌地 鐵砧山遊客觸目驚心

2019-11-25 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



近兩年台中市府在鐵砧山陸續投入5000多萬元，整建露營區與雕塑公園，但是公園北側持續崩塌卻無力維護，市議員吳敏濟今天以播空拍影片凸顯公園旁就是陡峭的懸崖，提醒市府唯有安全，投入建設才有意義。

吳敏濟指出11月11日空拍呈現鐵砧山最新的崩塌情況，雕塑公園就緊鄰90幾公尺深的陡峭懸崖「原來危險離得這麼近。」

市府風景區管理所指出，崩塌處位屬林務局東勢林管處所管轄的保安林地範圍，市府促請林管處持續編列經費辦理邊坡整治工作。

林管處則指出，過去會勘以及林管處調查都顯示，坡頂平台的截排水設施不足， 導致大量水的下移沖刷坡面，是致災的主要原因。

風管所依歷次鐵砧山北側崩塌地相關會勘決議，107年度爭取中央經費推動雕塑公園整建第一期工程中，同時在南側建置排水箱涵，將雕塑公園地表水收納引導至該箱涵排放，目前排水情形良好。

吳敏濟表示，他多次召集會勘提出改善建議，風管所已在雕塑公園興建截水設施。雕塑公園一口氣內縮10幾公尺，如果沒有採取有效措施，再遇強降雨，大規模崩塌恐怕只是早晚的問題。

應該可有效減少溢流及下滲的水量，但是林務局僅在雕塑公園下方以石籠穩固坡腳，對比廣大的崩塌範圍，效果恐有限。現代化的固坡工法有許多種，也可以掛網植生，希望市府加強與林務局的溝通，投入更多的資源興建更有效的護山工程。