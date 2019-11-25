退而不休的傳奇人物 高德錚是農民心裡永遠的好朋友

2019-11-25 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



「高博士午安，請問果粒是被蟲咬的，還是果腐病？」南投縣信義鄉1名原住民女青農拍下果園出現異狀的番茄照片後，line給高德錚求助；彰化縣溪州鄉因栽種胡瓜有成，獲得第一屆百大農民的林有信最近發現胡瓜園出現前所未見的病蟲害現象，也在第一時間打手機求助高德錚。

台中區農業改良場副場長高德錚博士2年前屆齡退休後不得閒，最近才應邀風塵僕僕地出國5天，飛到東南亞一個國家指導當地農民有關農業的專業知識與技術，回到台灣後，又是每天獨自開車到各鄉鎮農會和田間「巡迴服務」，每星期一、二更開車遠至國立屏東科大，幫來自東南亞國家有志農業的年輕人上熱帶農業課程及現場實作。

高德錚是台大農藝博士，更是土壤微生物及肥料專家，也奉命到彰化縣大村墾荒建設台中區農業改良場6名創場元老碩果僅存的元老，曾執行政府的援外農技團、8萬農業大軍、精緻農業、一鄉鎮一特產、水耕農業等政策，2011年後更是參與外國農業班的靈魂人物，到處講習、上課，桃李滿台灣，高博士的響亮名氣甚至遠至非洲、中南美洲和東南亞，是成千上萬農民心目中的「農業百科」專家。

高德錚深受農民愛戴的原因，是他很接地氣的隨和個性，尤其是對病蟲害、土壤、肥料等專業問題，都能用不同的說法讓青農、老農和休閒農一聽就懂；他的line好友多達2137名，幾乎都是農民，還不斷增加，即使出國，每天手機也是叮咚不停，都是農作遭遇問題求解的農民。

「平均每天我在line回答3、400名農民問題，到田間現場直接服務，平均每星期超過250名。」他說，如果在line上無法講清楚，他就跟農民約好時間，開車到田間跟農民慢慢解說，只要能幫農民解決問題，開再遠的車程都不覺得累。

退休後最快樂的事是什麼？高德錚說，每次幫農民解決問題，看到他們終於了解蔬果會發生問題的原因及如何解決，也知道以後如何防範病蟲害，讓蔬果維持一定產量，品質又好，展露出來的笑容，讓他很有快樂，所以退休後天天很忙，也天天很快樂。