政府撒錢補助和開放農業移工 高博士：只是治標不治本

2019-11-25 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



台灣農村人力老化，缺工日益嚴重，政府為搶救農業，今年決定開放引進外展農業移口，第一批農業移工最近將來台到彰化、雲林等縣市，另外農委會11月1日宣布挹注8億元補助農民買大型農機，每台補助金額逾百萬元後，新修正的「青年從農創業貸款要點」，最高可貸500萬元政策也在今天上路。

「開放農業移工、青農創業貸款和補助賄買農機，用意良好，但都是治標，無法治本。」台中區農業改良場退2年多的副場長高錚博士說，農地面積太小的問題以及輔導青年從農的政策，不從根本解決，花再多錢都是事倍功半，都無法改善台灣農業的困境。

高德錚說，日本的農村人力老化問題比台灣更早、更嚴重，但日本從中央到地方都重視培訓「專業農」，提出「繼代培養」的長期農業計畫，成立農業大學，招募有志從農的大學畢業生和青壯年，接受長達半年，甚至1年的農業教育課程與實作交流。

例如，若有志種稻，就選稻作班，從認識不同的稻子品種與特性、插秧、施肥、田間管理、收割到市場行銷，一邊上課接受專業知識與常識，一邊田間實作與檢討交流，經考核通過取得證照，再投入農業生產。如果想種蔬菜或水果也一樣，都有一套完整且長期執行的培訓制度。

他說，反觀台灣，多年來輔導農民都是辦理4、5天，甚至只有1天或半天的講習活動，活動結束後呢？就沒下文了，幾乎都5分鐘熱度的做法。

「不要小看農業，是有很大的學問在裡面，永遠要面對天候和病害的不同挑戰，不能以為已很有實作經驗就放鬆管理。」高德錚說，像溪州鄉第一位栽種胡瓜，也因胡瓜獲得百大農民的林有信，種了多年的胡瓜最近也遭遇嚴重病蟲害的栽種瓶頸困擾，自己無法服而向他求援；政府必需要建立一套長期輔導農民的機制，能隨時且適時提供輔導，協助解決不同的問題，才能讓有志務農的人維持對農作的熱情。

高德錚說，台灣農民持有的耕地面積太小，無法使用機械大規模生產，導致農業生產成本太高，讓農產品在世界沒有競爭力的問題。近年政府積極推動「小地主大佃農」，因老農還是心有疑慮，擔心農地有一天會不見了，所以很多老農除非找到能信任的對象，否則自己做多少收多少，或讓農地閒置荒廢，因而「小地主大佃農」取得的農地都散落多處，無法變成大農場讓耕作械化；加速輔導老農釋出農地，讓專業農變大佃農才能治本。

還有，很多農業專家被迫花太多時間坐在辦公室變成文員，要應付永遠處理不完的公文，是高德錚最難過的現象。他說，政府應簡化公文，少開會，應讓學有專長的農業改良場、農業試驗所技術人員以「農地為辦公室」，經常主動深入農村與老農、青農互動，從實作、交流中與農民建立感情，適時提供必要的輔導，才能讓台灣農業質變。