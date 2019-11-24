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鹿港風箏節 天空宛如動物園 小朋友鼓掌叫好

2019-11-24 22:41聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

鹿港風箏節今天在鹿港鎮立體育場熱鬧展開，開幕式由鹿港鎮長許志宏與來賓們一起放代表鹿港的小鹿鹿氣囊風箏，國內風箏好手們也在現場放飛各種動物主題風箏，包括寶可夢系列、蜈蚣、瓢蟲地景、翼手龍等各種卡通系列風箏都飛上天，讓許多小朋友看得驚呼連連，開心鼓掌。

鹿港風箏節今天在鹿港鎮立體育場熱鬧展開，開幕式由鹿港鎮長許志宏與來賓們一起放代表...
鹿港風箏節今天在鹿港鎮立體育場熱鬧展開，開幕式由鹿港鎮長許志宏與來賓們一起放代表鹿港的小鹿鹿氣囊風箏，國內風箏好手們也在現場放飛各種動物主題風箏，讓許多小朋友看得驚呼連連，開心鼓掌。記者林宛諭／攝影
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鹿港卡通風箏節

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