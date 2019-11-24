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一看就知「共諜」是假的？前軍情局官員提出十大破綻

朱立倫為輔選謝衣鳳拍唯美ＭＶ 推「太太會生氣」系列

2019-11-24 17:41聯合報 記者凌筠婷／即時報導

為輔選「撩落去」！國民黨前主席朱立倫繼上次和立委顏寬恒合唱並拍「聽海」MV之後，這次又為了替國民黨彰化縣立委參選人謝衣鳳輔選，再次拍MV，這次改編「一支小雨傘」，但不再獻聲了，與穿著粉色吊帶褲、青春洋溢的謝衣鳳一起騎著腳踏車，拍出唯美愛情MV，朱立倫昨晚就在臉書預告，並戲稱是「太太會生氣系列」。

「咱倆人，作伙拿著一支小雨傘」 朱立倫和謝衣鳳，在彰化縣溪湖鎮東螺溪畔騎著腳踏車、浪漫追逐，搭配懷舊歌曲「一支小雨傘」，歌詞改編為「一條東螺溪」，但這次朱立倫沒獻聲，拍「遊覽車卡拉帶」風格的唯美伴唱帶。朱立倫幕僚笑稱這次不是「告別消波塊失戀」情節，改走「農村熱戀」，畫面中充滿粉紅泡泡，就為了推銷東螺溪之美與彰化葡萄。

朱立倫表示謝衣鳳年輕專業形象好，謝衣鳳則表示希望能夠創造彰化葡萄果園聚落，將散落在各地的農園串聯成品酒農業產業鏈，同時推銷彰化在地的美。昨晚朱立倫就在臉書上貼出MV預告，網友留言熱烈，「看到這張照片我笑了」、「根本被政治耽誤」、「太太可能已經在森77！」、「朱太太在背後很火」、「到家跪算盤」。

但朱立倫也表示，國民黨的不分區立委名單已經確定，區域立委每一席都更加重要，因此任何能夠拉抬在地立委的挑戰他都願意全力以赴，力求讓藍營勝選。

國民黨前主席朱立倫為了替國民黨彰化縣立委參選人謝衣鳳輔選，拍起「唯美愛情MV」，...
國民黨前主席朱立倫為了替國民黨彰化縣立委參選人謝衣鳳輔選，拍起「唯美愛情MV」，並戲稱「太太會生氣系列」。圖／朱立倫辦公室提供
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國民黨前主席朱立倫為了替國民黨彰化縣立委參選人謝衣鳳輔選，拍起「唯美愛情MV」，...
國民黨前主席朱立倫為了替國民黨彰化縣立委參選人謝衣鳳輔選，拍起「唯美愛情MV」，並戲稱「太太會生氣系列」。圖／朱立倫辦公室提供
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朱立倫國民黨

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