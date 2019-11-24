影／機要當輔選幹部？ 楊瓊瓔幕僚槓綠營議員

2019-11-24 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／即時報導



民進黨台中市議員李天生等人22日舉辦記者會，指控副市長楊瓊瓔帶職參選，「把機要當輔選幹部、市府當競總」，在記者會中，李等三名市議員控楊瓊瓔競選總部的執行長洪柳益在20日代楊登記參選時，是經發局專委，洪認為三名綠營民代沒有查證就惡意發言抹黑，嚴重妨害他個人名譽，今天下午前往台中地檢署按鈴控告加重誹謗，被指控的李等三人也發表聯合聲明，稱沒有惡意誹謗的意圖。

楊瓊瓔競選辦公室執行長洪柳益強調，他早在11日就口頭向市長盧秀燕請辭，12日遞辭呈、19日生效、20日才代楊瓊瓔前往登記參選立委，在人令生效前，沒有做過任何輔選的工作，他認為民進黨議員在「可查證卻不查證」的情況下，妄然對媒體發言，刻意物社會觀感，也對他名譽造成嚴重傷害，所以要提出告訴。

洪柳益說，民進黨市議員李天生、林德宇、蔡耀頡等3人知道他今天下午要提告後，發了一篇聯合聲明，稱在22日的記者會中說他帶職替楊瓊瓔登記參選，違反行政中立等說法，「沒有惡意誹謗的意圖」，令人感到痛心民進黨強詞奪理扭曲是非已經到無可救藥的地步，對別人造成傷害的每句話都不能用不知情推托，正因為一句話帶來的傷害很大，所以更要小心求證，因傷害已經造成，所以提告來求公道。