Formosa樂活盃彰化親子路跑今登場 全家共遊樂

2019-11-24 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化即時報導



彰化縣馬拉松嘉年華第六場Formosa樂活盃彰化親子路跑今天上午在台化公司彰化廠開跑，吸引約 3400名跑者參加，現場還有園遊會，不少跑者攜家帶眷參加，也帶小朋友逛園遊會、玩氣墊遊樂設施，享受假日健康休閒時光。

彰化縣長王惠美、台塑集團管理中心常務委員王瑞瑜、台塑董事長林健男、台化副董事長洪福源等人一起主持開跑儀式，路跑分為3公里樂活組和17公里組外別。

王惠美表示，Formosa樂活盃彰化親子路跑活動主辦單位很用心在園區裡準備了60幾攤和地方結合的小吃攤等，還有大型的溜滑梯、扭蛋機、遊戲攤位，讓各個年齡層都可以同樂，路跑路線從「台塑生醫健康悠活館」、139線、再到彰師大、八卦山風景區等，透過路跑不僅可以走訪彰化美景，也能養成運動習慣。

王瑞瑜也身兼王長庚公益信託主委，今天除了跑完3公里，更加碼捐助失親兒基金會助學金600萬元， 王瑞瑜說，偶然發現企業內一位同仁因為另一半過世，需要獨自照顧就讀國小的兩個小孩，面對這樣的變故，這位同仁面臨到很大的心理、生活壓力，經過很長一段時間的調適，生活才慢慢恢復正常，所以也希望透過助學金能減輕家長經濟負擔，讓更多孩子能無憂無慮的就學。