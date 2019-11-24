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Formosa樂活盃彰化親子路跑今登場 全家共遊樂

2019-11-24 12:03聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣馬拉松嘉年華第六場Formosa樂活盃彰化親子路跑今天上午在台化公司彰化廠開跑，吸引約 3400名跑者參加，現場還有園遊會，不少跑者攜家帶眷參加，也帶小朋友逛園遊會、玩氣墊遊樂設施，享受假日健康休閒時光。

彰化縣長王惠美、台塑集團管理中心常務委員王瑞瑜、台塑董事長林健男、台化副董事長洪福源等人一起主持開跑儀式，路跑分為3公里樂活組和17公里組外別。

王惠美表示，Formosa樂活盃彰化親子路跑活動主辦單位很用心在園區裡準備了60幾攤和地方結合的小吃攤等，還有大型的溜滑梯、扭蛋機、遊戲攤位，讓各個年齡層都可以同樂，路跑路線從「台塑生醫健康悠活館」、139線、再到彰師大、八卦山風景區等，透過路跑不僅可以走訪彰化美景，也能養成運動習慣。

王瑞瑜也身兼王長庚公益信託主委，今天除了跑完3公里，更加碼捐助失親兒基金會助學金600萬元， 王瑞瑜說，偶然發現企業內一位同仁因為另一半過世，需要獨自照顧就讀國小的兩個小孩，面對這樣的變故，這位同仁面臨到很大的心理、生活壓力，經過很長一段時間的調適，生活才慢慢恢復正常，所以也希望透過助學金能減輕家長經濟負擔，讓更多孩子能無憂無慮的就學。

今天活 動在台化廠區還設有大氣墊遊戲區，以「怪獸玩國氣墊主題樂園」為主題，還有滑稽熊雙滑梯、蘑菇遊戲屋也吸引家長一早就帶小朋友來玩，現場也有不少小農設攤，民眾逛完攤位，再到台塑生醫健康悠活館觀光工廠參觀，享受假日悠閒 。

彰化縣馬拉松嘉年華第六場Formosa樂活盃彰化親子路跑今天上午在台化公司彰化廠...
彰化縣馬拉松嘉年華第六場Formosa樂活盃彰化親子路跑今天上午在台化公司彰化廠開跑，現場有各式小農等攤位，還讓大家打卡送蔬菜，不少民眾攜家帶眷同樂。記者林宛諭／攝影
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彰化縣馬拉松嘉年華第六場Formosa樂活盃彰化親子路跑今天上午在台化公司彰化廠...
彰化縣馬拉松嘉年華第六場Formosa樂活盃彰化親子路跑今天上午在台化公司彰化廠開跑，彰化縣長王惠美、台塑集團管理中心常務委員王瑞瑜等人主持開跑儀式。圖／台化公司提供
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彰化縣馬拉松嘉年華第六場Formosa樂活盃彰化親子路跑今天上午在台化公司彰化廠...
彰化縣馬拉松嘉年華第六場Formosa樂活盃彰化親子路跑今天上午在台化公司彰化廠開跑，吸引約 3400名跑者參加，現場還有園遊會，不少跑者攜家帶眷參加。圖／彰化縣政府提供
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