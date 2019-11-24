南投東埔溫泉浴衣火把踩街 熱情森巴舞讓遊客嗨翻

2019-11-24 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投溫泉季「玉山戀，東埔情」昨晚在信義鄉東埔溫泉登場，下南投副縣長陳正昇與議員信義鄉長全志堅和上千名遊客身著浴衣、手持火把踩街，在森巴舞的熱情節奏中，照亮東埔老街，南投溫泉季更添歡樂氣氛。

陳正昇說，東埔溫泉是全國數一數二的溫泉，水質屬碳酸氫鈉泉，相當適合養生放鬆，深受各地遊客喜愛。為提升旅遊品質，縣府積極改善東埔溫泉區環境，營造友善道路交通及公路景觀外，也爭取3億元經費將溫泉管線地下化，希望打造全國最好原鄉溫泉區，也投資興建全國最長的雙龍吊橋，帶動原鄉旅遊風潮。

今年東埔溫泉區相當熱門，除了秋冬旅遊補助外，由於退休公教人員年金改革影響退休公教人員權益，業者也推出平日泡湯加一宿3食只要1000元的優惠方案，泡湯民眾絡繹不絕。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田也宣布今年全國溫泉季好康，他表示，今年除了秋冬旅遊補助外，各地溫泉區也推出許多優惠，最特別的是，全國各地來南投旅遊的民眾只要持參加秋冬專案的旅宿業消費發票一張，就可持該發票至全國參加秋冬專案的溫泉飯店再享受免費泡湯一次。

昨天晚會在信義鄉東埔國小展開，除台語天后黃妃、金夢庭、小米樂團、原火樂團、蒂卡肚皮舞、黑旋風等歌舞表演外。也結合在地布農族的八部合音特色，表演「祈禱小米豐收歌」，以虔誠的態度將最高音域與合音獻給Dehanin天神，祈求小米豐收。另晚並準備烤大豬、小米酒及麻糬等原住民美食招待遊客。

晚會後火把浴衣踩街活動登場，上千名遊客與熱情的森巴鼓隊、女郎一同踩街遊行，從東埔國小出發至商店街飯店，火把踩街隊伍在東埔老街繞行，蜿蜒如火龍照亮東埔夜空，讓遊客嗨翻天。

觀光處表示，東埔溫泉區獨特的慶祝方式，深受遊客喜愛，今年再配合秋冬遊補助，泡湯住宿享更多優惠！詳情請上活動官網http://www.rs-event.com.tw/2019NThs/ 或搜尋「樂旅南投」臉書粉絲團。