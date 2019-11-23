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彰投觀光推行動支付 店家觀望怕查稅

2019-11-23 22:50聯合報 記者林敬家／彰化報導

彰化田尾公路花園協會昨舉辦行動支付體驗活動。 記者林敬家／攝影
彰化田尾公路花園協會昨舉辦行動支付體驗活動。 記者林敬家／攝影
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行動支付使用越來越蓬勃，全台商圈陸續提供服務，日月潭形象商圈發展協會已有56家商店導入6家行動支付，田尾公路花園是全台花卉苗木最多商圈，在地業者為讓遊客付款更方便，陸續提供行動支付服務，但仍有不少商家擔心被查稅而觀望。

彰化田尾公路花園協會昨辦體驗會，讓在地業者了解行動支付，現場設諮詢站協助民眾開通；協會理事長李立宇說，田尾現有信用卡、LINE Pay、台灣 Pay、街口支付等多元支付選擇，7月起推廣至今約20多個店家開通服務，包括餐廳、手作、花卉以極租借賞花專車等。

但有業者指出，地產業以批發花卉苗木為主，大筆轉帳居多，使用農民收據不用開發票，設行動支付會有稅收疑慮，也需支付手續費。李立宇表示，行動支付是未來趨勢，「現在不做以後會後悔」，提醒會員想法要改變。

日月潭是陸客自由行重要景點，形象商圈發展協會表示，目前伊達邵、水社周邊商圈已有56間店家可使用LINE Pay、街口支付、台灣Pay、支付寶和微信支付，占全部160家店家的35%，協會希望透過票選優良商家等良性互動，提高店家服務水準。

協會總幹事黃禹諺說，為讓小額零售交易能達到90%，正努力勸說會員加入申辦，目前遇到最大問題是不少店家老闆年紀大，本身沒行動電話門號，加上零售攤販交易金額不大，申辦意願不高。

日月潭LINE微信

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