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影／韓國瑜遲到一小時 在中州沒與吳敦義大進場

2019-11-23 20:41聯合報 記者劉明岩／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜選舉行程滿檔，原預定今天下午5時參加在員林市中州科大舉行的全國農漁水利挺韓後援會成立大會，卻因遲到一個小時，無法按原先安排與國民黨主席吳敦義大進場，吳敦義先行離去。不過，韓國瑜還是帶起在場約千名支持者的熱情，高聲呼喊「總統好」、「人民有錢，台灣安全」。

今天除來自全國的農漁水利會代表外，國民黨主席吳敦義、全國農會理事長也是彰化縣第四選區立委參選人蕭景田、列國民黨不分區的雲林水利會會長林文瑞及韓國瑜的小舅子即雲林縣議員李明哲、前台北縣長周錫瑋等人。吳敦義呼籲與會人士一定要將總統、立委及政黨票投給國民黨。

吳敦義原本安排要與韓國瑜一起大進場，很多與會者都充滿期待，卻因韓國瑜遲到一小時，吳敦義先趕下個行程，因此沒辦法與韓國瑜大進場。

李明哲向與會人士講述韓國瑜的平實，還說他的肩膀很硬，不怕壓力。

周錫瑋則針對鬧得沸沸揚揚的中共間諜介入台灣選舉事件，強調這絕對是亂講，韓國瑜宣示只要 他拿中共一塊錢就絕對會退出總統選舉，他反批蔡英文總統是否拿國家預算、國家機器及要求行政官員助選，如果有是否也要宣布辭職。

韓國瑜批評越支持民進黨，日子過得越辛苦，他到屏東墾丁民宿、觀光業者都在掉眼淚，因為沒有觀光客，政府陪著中小企業去幫農漁民找訂單； 他呼籲大全國農民漁民一起努力，一起團結起來，翻轉台灣，改變未來。

韓國瑜除旗給農漁會各後援會外，還與林文瑞等人合唱，最後在「台灣安全，人民有錢」 口號下，結束這場違勢大會。

國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成...
國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成立大會，與雲林農田水利會會長林文瑞合唱。記者劉明岩／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成...
國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成立大會，呼籲全國農民漁民團結起來，翻轉台灣，改變未來。記者劉明岩／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成...
國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成立大會，接受全國農會理事長蕭景田致贈菜頭，期求好采頭 。記者劉明岩／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成...
國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成立大會，與參加人員握手問候。記者劉明岩／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成...
國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成立大會，授旗給雲林農田水利會會長林文瑞。記者劉明岩／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成...
國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成立大會，接受後援會致贈包子，象徵包中。記者劉明岩／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成...
國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成立大會，呼籲全國農民漁民團結起來，翻轉台灣，改變未來。記者劉明岩／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成...
國民黨總統參選人韓國瑜今天傍晚到員林市中州科技大學，參加全國農漁水利挺韓後援會成立大會，呼籲全國農民漁民團結起來，翻轉台灣，改變未來。記者劉明岩／攝影
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韓國瑜吳敦義國民黨2020選舉2020選舉台中市立委

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