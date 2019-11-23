支持謝龍介當選不分區 林明溱：為拚藍營立院過半

2019-11-23 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／即時報導



國民黨立委參選人許淑華今天下午成立南投縣水里鄉競選總部，南投縣長林明溱輔選時呼籲選民力保國民黨不分區排第15名的謝龍介，並支持謝選黨主席，讓國民黨改革。有媒體報導林明溱暴衝「倒吳」。林明溱說，謝龍介的不分區是關鍵席次，謝能當選國民黨在立院就能過半，他根本沒想到「倒吳」，希望外界不要見縫插針，扭曲他的意思。

國民黨不分區立委名單引發外界批評，黨主席吳敦義一度把自己列在不分區第10名安全名單內，當時林明溱曾認為，這樣的不分區不符合社會期待，認為黨員不該沈默，應該讓黨中央瞭解真實民意。

吳敦義後來把不分區名次移到第14名，但第15名又是韓國瑜力推的謝龍介，引起韓粉不滿，謝龍介也宣稱，若當選立委，就要競選黨主席。

林明溱今天為許淑華站台，他說，明年大選總統要投給基層出身的韓國瑜，立委也要投給許淑華，政黨票則要支持國民黨，力挺不分區排第15名的謝龍介。謝龍介若當選立委，就要選黨主席，把國民黨好好改革，政黨才會進步，林明溱希望大家能夠支持謝龍介。有媒體報導林明溱的說法暴衝，是有意「倒吳」。

林明溱說，他只是單純為立委輔選，因為謝龍介不分區排名第15，是關鍵席次，謝龍介能當選，國民黨在立院就能過半，屆時國民黨就能改革不合時宜一例一休、年金改革等法案，讓勞工、企業受惠，軍公教也能有完善的照顧。